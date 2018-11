SICUREZZA, DE CORATO: PERSONALE VIAGGIANTE OTTIENE QUALIFICA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, PENE PIÙ SEVERE AD AGGRESSORI

L’ATTO INTERESSA CHI LAVORA PER AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 novembre 2018 – L’assessore a Sicurezza, Immigrazione e

Polizia Locale di Regione Lombardia Riccardo De Corato ha

incontrato oggi la stampa per illustrare i contenuti della

delibera approvata in Giunta che riguarda il riconoscimento

della qualifica di polizia amministrativa al personale

viaggiante delle aziende del trasporto pubblico locale.

PENE PIÙ PESANTI PER VIOLENZA AL PERSONALE VIAGGANTE DEL TPL –

“Con questo atto – ha dichiarato l’assessore De Corato – si

stabilisce che gli agenti accertatori siano muniti di apposita

tessera di riconoscimento e di fascia distintiva, che ne attesti

l’abilitazione, da esibirsi in occasione dello svolgimento delle

funzioni di polizia amministrativa. Troppo spesso – ha

sottolineato l’assessore regionale alla Sicurezza – la cronaca

riporta notizie di aggressioni ai danni del personale delle

ferrovie e delle linee di trasporto pubblico locale, sia di

superficie che metropolitane. Credo che, grazie alla tessera di

riconoscimento e alla fascia distintiva, e all’evidenza di avere

a che fare con polizia amministrativa, chiunque intenda

aggredire o minacciare un controllore, comprenda meglio in quali

reati potrebbe incorrere. Cito, ad esempio, l’articolo 337 del

codice penale che prevede la reclusione da sei mesi a cinque

anni a chiunque usi violenza o minaccia per opporsi ad un

pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio,

mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che,

richiesti, gli prestano assistenza”.

POSSIBILITÀ PER ENTI LOCALI DI INDIVIDUARE IL PERSONALE –

“Grazie a questa delibera – ha concluso De Corato – enti locali,

soggetti pubblici e dipendenti privati, gestori di un servizio

pubblico, hanno la possibilità di individuare tra il personale

viaggiante gli agenti accertatori munirli di tessera e fascia di

Polizia Amministrativa, ad evidenza del loro ruolo per

l’esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni di

natura amministrativa”.