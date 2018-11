VERDE PUBBLICO, ROLFI: AFFIDARE MANUTENZIONE A FLOROVIVAISTI, NON A VOLONTARI O RICHIEDENTI ASILO

ASSESSORE CONFERMA SOSTEGNO A MOZIONE CONSIGLIERE FEDERICA EPIS

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 novembre 2018 – “La gestione del verde pubblico deve

essere fatta dai professionisti del settore, non da associazioni

di volontariato o dai richiedenti asilo. Stiamo parlando di una

professione e non di un hobby, che tra l’altro ha a che fare con

la qualità delle nostre città, con il decoro urbano e anche con

la sicurezza delle persone”. Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione

Lombardia, intervenendo in Consiglio regionale per dichiarare il

sostegno della Giunta alla mozione presentata dal consigliere

Federica Epis sull’impiego di richiedenti asilo nella

manutenzione del verde pubblico.

“Piantare e potare piante richiede professionalità e formazione

ed è un lavoro che va pagato – ha proseguito Rolfi -. Le

associazioni di categoria del florovivaismo hanno giustamente

già reclamato le proprie istanze. Il comparto va sostenuto ed è

fondamentale che i Comuni costituiscano bandi per assegnare i

lavori secondo requisiti legati anche alla qualità e non solo

all’aspetto economico”.

“La Regione Lombardia – ha concluso Rolfi – chiederà ad Anci di

collaborare per definire uno schema di delibera che possa

aiutare in tale senso gli Enti locali”.

Redazione