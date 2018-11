“ABBI CURA DI TE”: TRE INCONTRI A GARBAGNATE E BOLLATE

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 7 novembre 2018 – Tre incontri con l’obiettivo di stimolare fra i giovani e gli adulti una riflessione su tematiche specifiche della salute mentale e delle dipendenze e presentare ai cittadini i servizi erogati dall’ASST – Rhodense . L’iniziativa ha lo scopo di dare evidenza concreta e mettere a fattor comune riflessioni e domande sulle modalità di prevenzione del disagio giovanile e presentare i servizi offerti dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) della nostra Azienda . Per questo l’ASST- Rhodense ha avviato una collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e in particolare il corso di laurea magistrale CIMO (Comunicazione per l’Impresa, i Media e le Organizzazioni complesse). Gli studenti del corso di Media e Reti Sociali hanno attivato la campagna di comunicazione “#Abbi cura di te”, raccolta nella pagina facebook del progetto, per promuovere il ciclo di incontri e comprendere le logiche della social media communication.

Questo il calendario degli incontri:

• LA MENTE CHIAMA, IL CORPO RISPONDE. 9 novembre 2018 presso l’Auditorium dell’Ospedale di Garbagnate Milanese, viale Forlanini 95, dalle ore 20.30 alle ore 22.30

• IL LEGAME DI GENERE: CHE GENERE DI LEGAME? 15 novembre 2018 presso Istituto Erasmo da Rotterdam di Bollate dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (evento riservato agli studenti)

• NELLA RETE SENZA IMPIGLIARSI: INTERNET & SOCIAL. 29 novembre 2018 presso l’Auditorium dell’Ospedale di Garbagnate Milanese, viale Forlanini 95, dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook dell’ASST Rhodense.

