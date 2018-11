Ceriano – Letture in biblioteca e giochi al Centro civico

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 7 novembre 2018 – Un sabato pomeriggio di letture in biblioteca con tanto di “pozione magica”, poi una serata di giochi e animazione al Centro civico in frazione Dal Pozzo.

Così, grazie alla bibliotecaria Renata Sironi e al suo affiatato staff di volontari e grazie alla Consulta del Centro civico Dal Pozzo, i bambini cerianesi hanno celebrato la ricorrenza di Halloween in due momenti distinti, entrambi molto apprezzati dai partecipanti.

Il primo evento è stato sabato 27 ottobre, con la lettura animata per bambini in biblioteca e la preparazione della “zucca della strega” con la preziosa collaborazione dell’archeologa Elisa Caimi che ha raccontato curiosi aneddoti storici su alcuni alimenti. “E’ stato un bellissimo pomeriggio passato in compagnia di mostri e streghe che hanno divertito tantissimo i numerosi bambini presenti” commenta l’Assessore alla Cultura Romana Campi.

Mercoledì, 31 ottobre, serata di Halloween, era in programma “La notte delle lumère” per le vie della frazione, ma il maltempo ha costretto a modificare il programma. Così, dopo un momento di preghiera nella chiesa di San Michele, i bambini partecipanti si sono trasferiti nel salone del centro civico per un momento di festa, tra animazioni e giochi curati dai volontari della frazione e impreziosito dal buonissimo “Risotto di Leo”, e dalle caldarroste per scaldare la serata. “Nonostante il cambio di programma per il maltempo siamo riusciti a far trascorrere un bel momento di festa ai bambini presenti offrendo anche un aperitivo in compagnia ai loro genitori” – commenta l’assessore Marina Milanese.

Redazione