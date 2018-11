Cesano Boscone. Al via il Progetto “no truffe” a domicilio

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone (7 novembre 2018) – Come annunciato ieri dall’Assessore Salvatore Gattuso, durante il convegno a Corsico sovracomunale sulle truffe agli anziani, è partito oggi il “Progetto sicurezza anziani”, un’azione di prevenzione in difesa delle fasce più deboli promossa in via sperimentale dalla Polizia locale cesanese.

La novità dell’iniziativa – che è rivolta ai cittadini di età pari o superiore ai 75 anni – è la modalità di approccio all’anziano. Infatti, a differenza del passato, quando venivano organizzate assemblee pubbliche, il progetto prevede una modalità di esecuzione domiciliare, con un agente che si reca a casa degli anziani per dare loro consigli su come evitare i più comuni raggiri e truffe. Si tratta di circa 130 anziani su quasi 3.000 ultrasettantacinquenni residenti.

In questa prima fase, si verificherà l’efficacia del progetto e come viene recepito dai destinatari, per farlo diventare, fin dal 2019, strutturale.

L’obiettivo del progetto è riuscire a coinvolgere i soggetti meno sensibilizzati alla partecipazione attiva, i più isolati perché restii a uscire di casa e quindi potenzialmente più esposti al rischio.

“Attraverso il progetto messo in atto dalla Polizia locale – spiega il sindaco Simone Negri – l’amministrazione comunale intende fornire consigli utili ai cittadini più esposti e coinvolti nei tentativi di truffa domiciliari e non. Una tipologia di raggiri che sta assumendo caratteristiche molto diversificate, perché si può verificare in svariati modi e in contesti molto differenti: per questo è importante essere in grado di identificare quegli elementi che possono far pensare che sia in atto un tentativo di truffa e, di conseguenza, quali comportamenti assumere”.

Gli anziani ricevono a casa propria la visita di un agente dopo essere stati contattati dalla Polizia locale per concordare l’appuntamento. Nel corso dell’incontro, l’agente della PL fornisce un quadro sulle possibili truffe cui i soggetti anziani sono particolarmente esposti e su quali accorgimenti è possibile adottare per proteggersi. Al termine della chiacchierata di circa 15 minuti, all’anziano viene consegnato un opuscolo nel quale sono riassunte tutte le informazioni.

“Le forze dell’ordine sono sempre al fianco del cittadino – sottolinea l’assessore alla sicurezza Salvatore Gattuso – e dell’anziano in particolare. In molti casi, è sufficiente una semplice telefonata per avere una risposta immediata, evitando di essere truffati. Pertanto è fondamentale mettere in atto tutte le azioni volte a prevenire questo odioso reato”.

V. A.