CESANO BOSCONE. AMORE NON CORRISPOSTO, ARRESTATO PENSIONATO STALKER

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 7 novembre 2018 – Stamane i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un pensionato del 1951, residente a Corsico, censurato, responsabile di atti persecutori commessi nei confronti di una cubana del 1982, residente a Cesano Boscone. I militari, chiamati ieri dalla donna, intervenivano in via Pasubio e sorprendevano l’anziano mentre la minacciava e ingiuriava alla presenza di numerosi passanti.

Dopo ulteriori rapide indagini e accertamenti, i militari hanno appurato come l’uomo, nel tentativo di iniziare una relazione sentimentale non corrisposta, abbia posto in essere reiterate condotte violente ai danni della vittima tali da ingenerare nella medesima un perdurante stato di ansia e paura.

Così, dopo aver raccolto numerosi elementi, l’uomo è stato arrestato, espletate formalità di rito, è stato portato presso la casa circondariale di Milano San Vittore dove è in attesa di processo.

V. A.