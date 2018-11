PRANDINI PRESIDENTE NAZIONALE COLDIRETTI, FONTANA: UN LOMBARDO DI CUI CONDIVIDO PASSIONE E IMPEGNO, FARÀ UN BUON LAVORO

Milano, 07 nov) “Congratulazioni all’amico Ettore

Prandini neo eletto presidente di Coldiretti nazionale: fa

piacere sapere che alla guida di una delle più importanti

organizzazioni agricole ci sia un lombardo. Farà un buon lavoro”

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana

commentando l’elezione di Ettore Prandini alla guida di

Coldiretti.

“Abbiamo già lavorato insieme in tante occasioni – ha aggiunto

Fontana – perché Ettore è stato presidente di Coldiretti

Lombardia. Di lui apprezzo e condivido la passione, l’impegno e

la grande voglia di lavorare per tutelare e valorizzare il

nostro comparto agroalimentare, visto che la nostra è la prima

regione agricola d’Italia e la seconda d’Europa”.

) “Buon lavoro al nuovo presidente

nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini. Questa è un’ottima

notizia per Brescia e per la Lombardia, prima provincia e prima

regione agricola d’Italia. Per la prima volta sarà un lombardo a

guidare l’organizzazione”. Lo ha scritto sul proprio profilo

Facebook l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, commentando

l’elezione di Ettore Prandini.

“Mi congratulo con lui per il risultato, frutto della passione e

della competenza dimostrate sul campo – ha scritto ancora Rolfi

-. Garantisco la massima collaborazione da parte della Regione

Lombardia. Le sfide che attendono le aziende agricole sono

impegnative. In un mercato globalizzato, solo facendo sistema la

nostra agricoltura potrà vincerle”.

“Congratulazioni e buon lavoro a Ettore

Prandini per la nomina a presidente nazionale Coldiretti. Sono

certo che proseguirà nel solco tracciato e ancora una volta la

Lombardia, prima regione agricola italiana, si dimostra un

modello vincente” ha dichiarato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala.

