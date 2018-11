SICUREZZA, DE CORATO: TRENI SONO ZONA FRANCA, SERVE UN PIANO SICUREZZA CON MILITARI E VIDEOSORVEGLIANZA SUI CONVOGLI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 novembre 2018 – “Ormai i treni sono diventati zona

franca”. Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia commentando

l’accoltellamento di un quarantunenne su un convoglio

all’altezza di Garbagnate Milanese. “L’episodio di ieri –

aggiunge l’assessore – è solo l’ultimo di una lunga serie”.

ASSESSORE: URGENTE PREDISPORRE UN PIANO SICUREZZA – “Non c’è più

tempo da perdere – continua De Corato – è arrivata l’ora di

predisporre un vero e proprio piano sicurezza che passi dalla

presenza dei militari alla video sorveglianza sui treni, per le

tratte più pericolose. Stazioni e convogli devono essere

protetti. Viaggiare in sicurezza deve essere un diritto

fondamentale per gli utenti”.

LE ULTIME AGGRESSIONI SUI TRENI E NELLE STAZIONI – “Questo però

non è un episodio isolato: sono numerose – ricorda l’assessore

– le aggressioni che si sono registrate sui treni o nelle

stazioni da inizio anno. Per citarne alcuni, il 12 febbraio, sul

treno sulla tratta Milano-Brescia, un 40enne senegalese ha

spinto una ragazza di 22 anni contro la porta del bagno e ha

tentato di violentarla. Il primo luglio in stazione a Lecco un

capotreno ed una guardia giurata sono stati aggrediti, il primo

preso a pugni, per aver ripreso un gruppo di stranieri ubriachi

che tirando delle bottiglie verso le porte del convoglio”.

“Il 9 novembre – evidenzia De Corato – una donna di 33 anni sul

treno Lecco-Milano Garibaldi, ha dovuto fronteggiare un gruppo

di molestatori completamente da sola. Fra di loro c’era anche

Onyekachi Craxi Kecious, il nigeriano di 31 anni arrestato solo

pochi giorni fa per aver tentato di stuprare una ragazza nella

stazione di Porta Garibaldi lo scorso 20 luglio. Il 10 ottobre

un libico di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver

rapinato e picchiato un pakistano di 28 anni su un convoglio

Trenord che percorre la tratta Milano-Bergamo”.

“Il primo novembre – insiste De Corato – sulla tratta Albairate-

Seregno S9 una 22enne è stata vittima di una tentata violenza da

parte di un egiziano”.

“Non è possibile – conclude l’assessore alla Sicurezza – che chi

viaggia sui treni debba rischiare quotidianamente di essere

aggredito, rapinato, le donne violentate e il personale

viaggiante assaltato”.

Redazion