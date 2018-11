TERRITORIO. LA TRUFFA? E’ RUBARE UN SOGNO: DIALOGO APERTO TRA I CITTADINI E ISTITUZIONI CON I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI CORSICO – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 6 novembre 2018 – Questa sera, al Saloncino La Pianta, le istituzioni del territorio e i Carabinieri della Compagnia di Corsico hanno organizzato un convegno contro le truffe agli anziani (e non solo) e su come difendersi.

L’incontro è stato molto significativo e importante, non solo per il valore educativo, preventivo e informativo, ma, anche perchè ha aperto spunti per sinergie tra le varie istituzioni del territorio con i militari dell’Arma e delle Polizie locali dei Comuni del sud ovest Milano per affrontare il problema, che quotidianamente interessa i diversi Comuni e vede cittadini colpiti dal “fenomeno” in quanto “vittime”.

Cittadini vittime non solo di un danno pecuniario, (di qualunque sia l’importo), ma, vittime di una privazione di “sogno”, che in quel momento è stato sottratto volontariamente e fraudolentamente. Quel sogno dell’aspettativa che il bene, improvvisamente tolto, fraudolentamente, avrebbe potuto dare e giovare… quel sogno che porta la vittima ad disagio e danno morale più grave, non solo con la sua anima, ma, con i suoi familiari, in quanto non quantificabile. (VEDI I DUE VIDEO).

Questo non solo tra autorità istituzionali e militari, ma, per cittadini la porta sembra che questa sinergia pubblica tra istituzioni, sembra manifestare un cambiamento in corso: i truffatori ci sono, si sà, usano metodi sempre più fantasiosi, sono difficili da perseguire, come viene destritto bene nel video, ma, essere uniti, li si sconfigge. Per questo le varie fantasie del reato di truffa, perseguibili a querela di parte, in base alla “fantasia” dell’autore potrebbe rientrare in reati perseguibili d’ufficio, ovvero senza potenziali oneri per la vittima: VEDI VIDEO:



Comunque, oltre al Sindaco di Corsico, Filippo Errante, organizzatore dell’evento, tra le istituzioni politiche, erano presenti il Sindaco di Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero, il Sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Cesano Boscone, Salvatore Gattuso, il Consigliere alla Sicurezza del Comune di Assago insieme ai Comandanti delle Polizie Locali. Per i Carabinieri erano presenti i comandanti delle caserme di Corsico e Buccinasco e del Comandante della Compagnia di Corsico, Pasquale Puca.

Dopo l’introduzione del Sindaco, Filippo Errante, i militari dell’Arma, guidati dal Capitano Pasquale Puca, che ha aperto i lavori, con un video dal titolo “Piccole cose di valore non quantificabile – Pari opportunità”, un cortometraggio che racconta di quando una notte, in una stazione dei carabinieri, un brigadiere raccoglie l’insolita denuncia di una ragazza a cui hanno rubato i sogni, l’incontro è seguito con un’attività informativa delle varie casistiche di truffa.

I reati di truffa sono reati per legge procedibili solo a querela di parte, ma, dal numero elevato e dalle tante fattispecie di truffi, a volte, i militari dell’Arma riescono a inserire (quando si hanno denunce dettagliate, immagini di videosorveglianza, descrizioni dei malfattori), questa è una mia personale considerazione, nel reato di “furto” e o “furto aggravato”, ovvero, procedibile di ufficio, in base alla gravità del danno causato dal presunto truffatore/truffatrice. La chiarezza della denuncia, il riconoscimento degli autori, i dettagli della presunta truffa, come scritto pocanzi, fanno sì che il reato descritto potrebbe diventare perseguibile per legge d’ufficio: PERCHE’ SE CI SI PRESENTA IN CASERMA PER DENUNCIARE IL FURTO DI UN SOGNO… CHI RICEVE LA NOSTRA DENUNCIA, SA COME DEVE PROCEDERE: ECCO IL VIDEO INTRODUTTIVO DELLA SERATA (DA VEDERE):



Il convegno si è concluso con l’intervento dei Sindaci, gli assessori del territorio e del parroco di Buccinasco.