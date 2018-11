Trezzano. Al via la raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati per 1500 famiglie e utenze non domestiche nei quartieri Borgo e Zingone

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 7 novembre 2018 – Da lunedì 12 novembre comincerà la raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati per 1500 famiglie e utenze non domestiche nei quartieri Borgo e Zingone. Una sperimentazione che ha l’obiettivo di migliorare e ridurre la porzione indifferenziata dei rifiuti, un gesto di civiltà a tutela dell’ambiente e del futuro dei nostri figli.

Per procedere con la raccolta puntuale è fondamentale – o obbligatorio – che i cittadini coinvolti nella sperimentazione ritirino il proprio kit di sacchi dotati di microchip.

“Nonostante le due settimane di proroga – spiega Cristina De Filippi, assessore alle Politiche ambientali – molti cittadini non hanno ancora ritirato i sacchi: non c’è più tempo da perdere, chi non ha provveduto, è tenuto a farlo nei prossimi giorni, altrimenti da lunedì 12 i suoi rifiuti (se non messi nei sacchi opportuni) non verranno ritirati e dalla settimana successiva, da lunedì 19 novembre, scatteranno anche le sanzioni”.

“Diminuire la porzione di rifiuti indifferenziati – conclude il sindaco Fabio Bottero – è un dovere per tutti noi cittadini e un obiettivo fondamentale per la nostra Amministrazione: ognuno di noi deve fare la propria parte, cominciamo in via sperimentale la raccolta puntuale proprio con lo scopo di fare un salto di qualità anche con la prospettiva di una diminuzione della tassa sui rifiuti”.

I ritardatari potranno recarsi al Centro Socio Culturale di via Manzoni (presentandosi con l’apposita lettera ricevuta a casa o, in assenza della comunicazione, con il documento d’identità) nei seguenti giorni e orari:

venerdì 9 novembre dalle 14 alle 18 sabato 10 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

e dopo la partenza, eventualmente nei giorni:

venerdì 16 novembre dalle 14 alle 18 sabato 17 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Redazione