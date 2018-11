Una marcia in più con la Croce Rossa di Buccinasco!

Buccinasco (7 novembre 2018) – Un grande traguardo, impossibile da raggiungere senza il costante supporto di cittadini, sponsor, associazioni e Amministrazione comunale.

Il Comitato di Buccinasco della Croce Rossa Italiana, con il patrocinio del Comune, domenica 11 novembre organizza una giornata di festa aperta a tutta la cittadinanza presso la sua sede di via Fratelli Rosselli 6 (bene confiscato alla mafia) dalle 10 alle 18 in occasione dell’inaugurazione dei nuovi mezzi in dotazione.

“Quando a ottobre 2016 una nostra ambulanza è rimasta coinvolta in un grave incidente – dichiara Angela Macchia della Croce Rossa Buccinasco – ci siamo immediatamente attivati sul territorio per raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza. Dopo due anni ce l’abbiamo fatta, per noi è un grandissimo risultato e ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito, dalle istituzioni alle associazioni fino ai preziosi cittadini. Grazie ai fondi abbiamo anche acquistato una unità mobile da utilizzare durante gli eventi”.

“Operatori e volontari della Croce Rossa – aggiunge l’assessore all’Associazionismo Mario Ciccarelli – sono una risorsa preziosa per tutto il nostro territorio. In questi ultimi anni sono stati instancabili, organizzando una raccolta fondi che ha coinvolto associazioni, operatori commerciali, cittadini, istituzioni, per l’acquisto di nuovi mezzi. Grazie di cuore per quello che fate quotidianamente, dal soccorso con l’ambulanza alla distribuzione di beni alle famiglie in difficoltà alla promozione della salute, grazie davvero!”

