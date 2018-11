Blockchain Forum Italia: annunciata la creazione di Italia4blockchain, la prima associazione di categoria dedicata alla Blockchain in Italia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 novembre 2018 – Si è tenuto ieri, mercoledì 7 novembre, presso il Talent Garden Calabiana a Milano, la prima edizione del Blockchain Forum, il forum italiano dedicato interamente alla tecnologia Blockchain e al settore fintech, organizzato da Blockchain Italia. Tantissime le presenze con quasi 1.000 biglietti venduti e 80 giornalisti accreditati per quello che è stato il primo momento italiano completamente dedicato a Blockchain e Fintech.

Il founder di Blockchain Forum Italia Pietro Azzara ha annunciato dal palco del Forum la creazione di Italia4Blockchain, la prima associazione di categoria italiana dedicata alla diffusione della tecnologia Blockchain su larga scala e che riunirà aziende e start up con lo scopo di permettere alle imprese di fare sistema.

Azzara ha dichiarato: “La fiducia, la creatività e lo sviluppo tecnologico sono tre ingredienti indispensabili per nutrire il tessuto economico e per dare energia all’impresa: sono ingredienti condensati nella Blockchain.. Volevo farla conoscere il più possibile e aprire un dibattito utile, positivo e costruttivo. Ho deciso, quindi, di organizzare il Blockchain Forum Italia e dare spazio a molteplici voci. Un capitolo splendido, il primo di una lunga serie che vede come primo passo la creazione di Italia4blockchain, la prima associazione di categoria dedicata alla tecnologia blockchain in Italia. Fare sistema è fondamentale in ogni ambito, in Italia mancava un polo di aggregazione che supportasse le imprese nel loro percorso di crescita in questo ambito”.

Tra i relatori sono intervenuti Giuliano D’Ambrosio, founder di Julius Design, che ha affrontato il fenomeno ChatBots e l’evoluzione delle applicazioni di messaggistica istantanea evidenziando come siano fondamentali per creare una community, soprattutto per lanciare progetti basati sulla Blockchain, ovvero le famose ICO. Attraverso strategie verranno condivise le tecniche per sviluppare una ChatBots Strategy con l’obiettivo di coinvolgere e profilare le persone interessate a uno specifico tema. “Il tema Blockchain è davvero molto affascinante,” – ha dichiarato D’Ambrosio – “Noto soprattutto grazie ai pagamenti tramite criptovalute, è invece un sistema che sta evolvendo in diversi settori dalla finanzia alla pubblica amministrazione e che porta con se le sue migliori qualità come la decentralizzazione, la trasparenza e la sicurezza di scambio dati”.

Gianluca Dettori, presidente e fondatore di dpixel, ha affermato: “Le blockchain sono essenzialmente una nuova architettura informatica che consente di gestire in modo diverso la nuova asset class dell’economia: i dati. La tecnologia Internet mostra sempre più crescenti problemi: sicurezza, vulnerabilità, opacità dei processi, creazione di nuovi monopoli. La promessa delle blockchain è di ribaltare l’attuale impostazione risolvendo questi problemi e riconfingurando una Internet 2.0. Ma nonostante il clamore mediatico dalle cryptovalute, la verità è che l’uso concreto delle applicazioni oggi è estremamente limitato. Siamo in una fase in cui devono essere risolti moltissimi aspetti tecnici: temi di scalabilità della tecnologia, di costo delle transazioni, di efficienza dei processi e di interconnessione dei sistemi. Ad oggi ancora non si vedono

applicazioni su larga scala che hanno raggiunto masse significative di consumatori con impatti tangibili eccetto Bitcoin. “Tuttavia” – conclude – “c’è un altro fenomeno estremamente interessante: le blockchain introducono un nuovo modo di finanziare l’innovazione e abilitano modelli di business radicalmente nuovi. Il vero tema è con quali tempi e in quali modalità? Dove ci troviamo oggi nella curva di adozione delle blockchain?”.

Roberto Pozzoli, imprenditore digitale, si è dichiarato entusiasta di intervenire a Blockchain Forum quest’anno. “Per me è sempre interessante partecipare a manifestazione che esprimono e testimoniamo innovazione, un tema a me sempre molto caro. Porterò la mia testimonianza come imprenditore digitale consulente e start-upper, raccontando dei miei recenti progetti e di quelli futuri, spiegando il mindset e il giusto atteggiamento per svolgere le nuove professioni digitali e non solo”.

Dopo i saluti istituzionali di Arianna Censi, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Milano, Lombardia e Giuseppe Zingale, Direttore di AFOL Metropolitana sono intervenuti gli avvocati di Gattai Minoli Agostinelli & Partners, main sponsor della manifestazione, nonché primo studio italiano ad avere costituito al proprio interno una fintech taskforce con grande focus sulla blockchain. Unendo le più diverse expertise legali, ha presenziato con gli avvocati Emanuela Campari Bernacchi, Andrea Calvi, Licia Garotti, Valentina Lattanzi, prof. Marco Ventoruzzo e Marco Galli. Sono inoltre intervenuti Roberto Gorini Co-Founder di NOKU, Francesco Piras di BrightNode, Sergio Passariello CEO di Malta Business e Federico Viganò di ICOFenix.

Durante la giornata si sono succeduti gli interventi di Maria Grazia Vigliotti, CTO Sandsblock Consulting, Marco Mione e Raffaele Nicodemo per Deloitte, Fabio Malosio per IBM, Matteo Masserdotti, Co-Founder di 200 Crowds, Fabio Pezzotti, Co-Founder di ICONIUM e Ettore Murciano di AI Labs Loop.

La giornata si è arricchita di appuntamenti e workshop, interviste a esperti, presentazioni di case study e workshop formativi specifici a numero chiuso che hanno interessato 5 aree tematiche dedicate: Tech Industries, Investment&Legal, ICO&Startup, Digital Marketing Plaza e Matching Table, uno spazio dedicato a incontri one to one tra partecipanti ed espositori.

Redazione