BUCCINASCO. IL TERRADEO: IERI, OGGI, DOMANI

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 8 novembre 2018 – L’associazione ApertaMente invita cittadini, amministratori, associazioni, parrocchie al Quartiere Terradeo sabato 10 novembre alle ore 10 per una riflessione collettiva sulle condizioni dell’insediamento per cui serve compiere un passo decisivo sulla via dell’inclusione della comunità sinta. Ne parleranno Ernesto Rossi e Augusto Luisi, presidente e consigliere dell’associazione ApertaMente, con Andrea Ripamonti, presidente della cooperativa sociale Spazio Aperto, Rita Barbieri, assessore a Coesione sociale e diritti del Municipio 6 di Milano, il sindaco Rino Pruiti, assessori, consiglieri e altri rappresentanti delle istituzioni. Concludono Dijana Pavlovic e associazione ApertaMente.

Quartiere Terradeo, via dei Lavoratori 2, ore 10