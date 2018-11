GAGGIANO. INFORTUNIO SUL LAVORO, MANO SCHIACCIATA DA MACCHINARIO: GRAVE DONNA – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 8 novembre 2018 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.30, in un’azienda sita nella zona industriale di Vigano, in via Fiandre, 19, un donna di 56anni, gran lavoratrice e molto attiva nel mondo del volontariato, mentre stava lavoravando su una macchina, che produce tappi per aerosol, per cause in fase di accertamento, le mani sono rimaste schiacciate sotto il macchinario.

Sul posto giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i Carabinieri di Rosate, un’amulanza della Croce Oro di Gaggiano e l’elisoccorso. La donna, che non ha perso conoscenza, dopo esser stata stabilizzata è stata trasportata in elicottero all’Ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, in codice giallo, dove il personale medico sta lavorando per salvarle le dita di una mano.

Vittorio Aggio