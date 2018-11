MELZO. INAUGURATI CUP, AMBULATORI E SALE OPERATORIE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 novembre 2018 – “Regione Lombardia è fortemente

impegnata a mantenere un altissimo livello di qualità nel suo

sistema sanitario. Questo grazie a strutture d’eccellenza

diffuse sul territorio, alle grandi capacità dei suoi

professionisti e a investimenti continui sulle apparecchiature e

strumentazioni all’avanguardia”. Lo ha detto l’Assessore

regionale al Welfare, Giulio Gallera, in occasione

dell’inaugurazione dei nuovi ambulatori, sale operatorie e CUP

presso l’Ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo/MI. “Nel

presidio – ha ricordato l’assessore – abbiamo investito 3,5

milioni di euro, risorse importanti che dimostrano la nostra

elevata attenzione per questo territorio”.

LAVORI PER 1,2 MILIONI DI EURO – L’inaugurazione di oggi chiude

il ciclo di interventi strutturali realizzati negli ultimi anni,

con le due nuove palazzine all’ingresso del Presidio che hanno

una superfice di circa 250 mq per livello e possono ospitare 21

ambulatori specialistici e gli sportelli polifunzionali (CUP e

Scelta e Revoca) con possibili incrementi futuri.

“Questi lavori – ha spiegato Gallera – realizzati con circa 1,2

milioni di euro di risorse, nascono dall’esigenza forte di

migliorare i servizi ai cittadini ma anche dalla precisa volontà

della Regione di permettere ai nostri professionisti di operare

nelle migliori condizioni e di rendere sempre più attrattivi i

nostri ospedali. Con le opere realizzate – ha concluso

l’assessore – è stato ottimizzato l’accesso agli ambulatori per

gli utenti, mentre le finiture e gli arredi della nuova

struttura, acquistati grazie alle donazioni delle aziende

locali, favoriscono una migliore accoglienza del presidio”.

Redazione