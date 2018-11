Milano Spazio Filatelia Cordusio – XVII Settimana Cultura d’Impresa: Mostra, laboratori didattici, incontri, letture e degustazioni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 novembre 2018 – Poste Italiane partecipa alla XVII Settimana della Cultura d’Impresa, manifestazione ideata e promossa da Confindustria e Museimpresa.

Presso lo Spazio Filatelia di Milano, in via Cordusio 4, dal 9 al 16 novembre 2018 sarà allestita una mostra dedicata all’Anno del Cibo Italiano, curata dall’Archivio Storico di Poste Italiane e Filatelia, in collaborazione con Museimpresa.

Saranno esposti i francobolli e gli annulli speciali dedicati al cibo italiano, oltre a foto e filmati dell’Archivio Storico di Poste Italiane, per documentare aspetti poco noti della vita sociale e istituzionale dell’Azienda, dalle cene di gala ai refettori di colonie estive e convitti.

In occasione dell’inaugurazione della Mostra, venerdì 9 novembre alle 11:00 è prevista la cerimonia di bollatura, con apposizione di un timbro speciale che propone il logo della XVII Settimana della Cultura d’Impresa – Confindustria. Saranno anche disponibili due cartoline filateliche dedicate con soggetti tratti dall’Archivio Storico di Poste Italiane.

Interverranno rappresentanti di Poste Italiane e di Aziende storiche protagoniste di emissioni filateliche, come la Fratelli Branca e la Gennaro Auricchio, che racconteranno brevemente la storia della loro azienda e offriranno un assaggio dei propri prodotti, e il Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier, con un intervento e una degustazione di vini pregiati.

A cura del Museo “Andrea Schiavi” di Lodi, infine, i laboratori didattici sull’arte della stampa e l’esposizione di antichi libri di cucina.

Nei sessanta giorni successivi alla manifestazione l’annullo sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Milano in Via Cordusio 4, per soddisfare le richieste dei collezionisti. Trascorso tale periodo il piastrino filatelico sarà depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma.

