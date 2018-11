PRESIDENTE FONTANA HA INAUGURATO A LENTATE SUL SEVESO IL POLO FORMATIVO LEGNO ARREDO

(mi-lorenteggio.com) Lentate sul Seveso/MB, 08 novembre 2018 – È stato inaugurato, oggi

pomeriggio, a Lentate sul Seveso (MB), dal presidente di Regione

Lombardia Attilio Fontana, il Polo formativo del legno arredo,

realizzato all’interno dell’Accordo di Programma tra Regione

Lombardia e Comune di Lentate sul Seveso, con l’adesione della

Fondazione ITS Rosario Messina, che prevedeva la

riqualificazione e valorizzazione dell’area ‘ex parco militare’.

“Insieme alla ricerca – ha detto il presidente – la formazione è

un altro dei punti fondamentali per la nostra regione e per

l’intero Paese. Regione Lombardia l’ha sempre sostenuta, come

dimostra la realizzazione di questo Polo formativo per i

mestieri del legno arredo, per il quale abbiamo investito un

milione di euro, e continuerà a sostenerla”.

“Soprattutto – ha sottolineato il Governatore – incentiviamo un

nuovo modello di formazione, come quello che si fa in questa

scuola , che mira a favorire la collocazione dei giovani sul

mercato del lavoro tenendo conto del fabbisogno professionale e

occupazionale”.

