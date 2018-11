Qualità dell’aria: la Città metropolitana di Milano all’incontro del FAI per discutere di inquinamento atmosferico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 novembre 2018 – Domani, 9 novembre, alle ore 17 si terrà, a Villa Necchi Campiglio in via Mozart 12 a Milano, l’incontro pubblico “La qualità dell’aria: Milano e Pechino, due aree metropolitane a confronto”, organizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, per analizzare e approfondire le politiche dedicate al miglioramento della qualità dell’aria nelle due aree metropolitane.

All’incontro parteciperà la vice sindaca della Città metropolitana di Milano, Arianna Censi, che dichiara: < >

Saranno presenti, inoltre, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il vice direttore del dipartimento di monitoraggio automatico nel Centro di Monitoraggio Ambientale del Municipio di Pechino, Jing Kuan.

