Sicurezza, Municipio 4 avvia nuovi corsi di autodifesa. Focus sull’uso dello spray anti aggressione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 novembre 2018 – “Imparare come usare in modo opportuno e corretto lo spray anti-aggressione, come porsi in caso di aggressione fisica-verbale, quali atteggiamenti tenere in situazioni di pericolo. E ancora apprendere alcune tecniche utili e funzionali in caso di aggressione fisica. E’ quanto verrà insegnato, da personale qualificato, al doppio corso ‘Pillole di autodifesa’, organizzato dal Municipio 4 di Milano, che prenderà il via sabato 10 novembre presso il palazzo municipale di va Oglio 18 (dalle 10.30 alle 12.30) e allo spazio multiuso del Municipio in Rodoredo (via Pizzolpasso 7) dalle 15 alle 17. Tutti gli incontri sono gratuiti, gli utenti dovranno pagare solo pochi euro di assicurazione obbligatoria. Ne danno notizia il Presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi insieme al suo presidente della commissione Sicurezza Francesco Rocca.

“Abbiamo sperimentato questi corsi la primavera scorsa – illustrano Bassi e Rocca – organizzando degli incontri nei parchi e negli spazi verdi del territorio. La risposta da parte dei cittadini, in particolare delle donne, è stata molto buona. Per questo, abbiamo voluto estendere l’esperienza, replicandola e aumentando le giornate di corso. Premettiamo subito – chiariscono gli esponenti di Lega e Fdi – che non si tratta di un invito a ‘fare da soli’ in materia di sicurezza, men che meno ad attaccare briga o ‘usare le mani’. Vogliamo offrire ai nostri cittadini dei consigli utili, l’opportunità di apprendere delle buone pratiche di comportamento e delle tecniche efficaci in caso di pericolo e aggressione. Anche il focus sullo spray anti aggressione – sottolineano Bassi e Rocca – non è una promozione dello strumento, ma un modo per imparare ad usarlo in maniera corretta qual ora se ne presenti la necessità”.

Redazione