URBANISTICA E TERRITORIO, FORONI: LOMBARDIA PROSEGUE PROPRIO PERCORSO CONTRO CONSUMO DEL SUOLO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 novembre 2018 – Consumo di suolo zero entro il 2050.

Una rigenerazione da concepirsi sempre più in termini

territoriali. Più visione e più strumenti di aiuto ai processi e

una governance che nasca dalla vocazione dei territori e sappia

integrare le competenze. E’ questa la ‘rinnovata sussidiarietà’

lombarda nella pianificazione urbanistica di cui si è parlato

oggi al convegno ‘Urbanistica nella Lombardia del futuro’ alla

presenza, tra gli altri, di Virginio Brivio, presidente Anci

Lombardia, Pier Luigi Mottinelli, presidente Unione Province

Lombarde e Philippe Daverio già docente di Design al Politecnico

di Milano, a cui hanno preso parte stakeholder, tecnici,

studiosi e rappresentanti degli enti locali.

PRIMO PASSO E’ APPROVAZIONE PTR A DICEMBRE – “Nostro dovere, non

solo politico, ma anche storico e morale, è lavorare tutti

insieme, per fare della Lombardia una regione ancora più bella

che guarda al futuro senza dimenticare la sua storia, la sua

identità e le sue radici – ha dichiarato l’assessore regionale

al Territorio, Pietro Foroni, aprendo i lavori – L’obiettivo che

abbiamo stabilito di raggiungere con il mio Assessorato è

portare il consumo di suolo nella nostra regione a zero entro il

2050, un principio invalicabile, un punto dal quale non possiamo

e non vogliamo tornare indietro. Il primo passo per raggiungere

questa ambiziosa meta – ha aggiunto Foroni – è l’approvazione

definitiva del Piano Territoriale Regionale (PTR) da parte del

Consiglio regionale, previsto entro Natale”.

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA ORDINATA E LUNGIMIRANTE – Un convegno

per fare il punto, dopo sei mesi di legislatura, su quanto è

stato fatto e su quanto c’è ancora da fare. “Ora – ha

specificato l’assessore – c’è la necessità di una programmazione

urbanistica il più possibile ordinata, chiara e lungimirante,

che sappia prevedere e programmare gli interventi che dovranno

essere fatti da qui ai prossimi 20 o 30 anni. La parola chiave è

rigenerazione urbana, sono ancora troppe le aree dismesse in

Lombardia. Recuperarle è un’esigenza sia economica che sociale,

perché in questo modo si eliminano potenziali aree di degrado”.

LE TAPPE – La Lombardia è stata la prima Regione italiana a

dotarsi, nel 2014, di una legge contro il consumo di suolo e ad

elaborare un piano attuativo della stessa, il Piano Territoriale

Regionale (PTR), che andrà in Aula per l’approvazione definitiva

in Consiglio regionale il prossimo 19 dicembre. Già

dall’approvazione della legge del 2014 non è possibile perciò

aumentare il consumo di suolo oltre le previsioni contenute nei

Piani di Governo del Territorio (PGT) dei Comuni, ossia 9000

ettari, che rappresentano la potenzialità massima di nuovo

sviluppo su suolo libero, già del 50% superiore al fabbisogno

abitativo residenziale. A fine 2019 saranno disponibili i primi

dati del monitoraggio avviato dal 2014 sull’efficacia di queste

azioni.

MAI PIU’ ONERI DI URBANIZZAZIONE PER FARE CASSA – “Negli anni

passati abbiamo consumato troppo suolo e lo abbiamo fatto anche

male. Gli oneri di urbanizzazione sono stati infatti utilizzati

molto spesso dagli enti locali, specialmente a partire dalla

fine degli anni 90, come uno strumento per fare cassa e

compensare così i mancati trasferimenti da Roma. Questo in

Lombardia non potrà più accadere”.

Redazione