VARESE, DE CORATO AL CONVEGNO SUL CONTRASTO ALL’USURA: REGIONE PARTE CIVILE CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

GIÀ STANZIATI DALLA GIUNTA REGIONALE 270 MILA EURO

(mi-lorenteggio.com) Varese, 08 novembre 2018 – L’assessore a Sicurezza, Immigrazione e

Polizia locale di Regione Lombardia Riccardo De Corato è

intervenuto questa mattina a Varese al convegno sul “contrasto

al fenomeno dell’usura, prevenzione e repressione” evidenziando

le misure messe in campo da Regione Lombardia.

POCHE DENUNCE – “Troppo spesso – ha esordito l’assessore

regionale – per vergogna o stato di violenza morale, fisica e

minaccia, le vittime non denunciano gli aguzzini. Proprio per

questo è difficoltoso avere una esatta percezione della

diffusione di questi fenomeni criminali”.

MISURE DI CONTRASTO ALL’USURA DI REGIONE LOMBARDIA – “Lo scorso

ottobre – ha evidenziato De Corato – in Giunta abbiamo

destinato, per il triennio 2018-2020, 270 mila euro per

prevenire e contrastare il fenomeno dell’usura: 150 mila di

questi destinati all’assistenza legale e consulenza

professionale con l’obiettivo di favorire la fruizione degli

strumenti di prevenzione e per agevolare l’accesso al credito da

parte dei soggetti che svolgono attività professionale o

attività d’impresa. I restanti 120 mila euro invece li abbiamo

destinati al Fondo regionale di prevenzione del fenomeno

dell’usura e dell’estorsione e di solidarietà alle vittime del

reato di usura o di estorsione. Gli importi corrisposti a titolo

di indennizzo parziale dei danni subiti, e in conseguenza del

reato, sono costituiti da contributi a fondo perduto”.

OBIETTIVI MISURE REGIONE – “Queste misure messe in campo dalla

Regione – ha inoltre sottolineato De Corato – sono finalizzate

ad aiutare gli imprenditori vittima di organizzazioni criminali.

Abbiamo voluto pensare a quelle famiglie ed alle loro vite

distrutte, cadute, loro malgrado, nella rete di personaggi

spregevoli. E’ uno dei compiti che, come istituzione, ci preme

da sempre contrastare e reprimere”.

REGIONE LOMBARDIA PARTE CIVILE – “E’ prevista anche la

possibilità, per Regione Lombardia – ha detto inoltre

l’assessore – di costituirsi parte civile nei processi contro la

criminalità organizzata per fatti di particolare rilevanza e

allarme sociale che si sono verificati nel proprio territorio”.

RACKET, USURA E MERCATO DEL CREDITO ILLEGALE IN ITALIA – “Il 33°

rapporto di SOS Impresa-Conferesercenti del 2012 – ha aggiunto

l’assessore alla Sicurezza – rilevava che nel ramo commerciale

della criminalità mafiosa gran parte dei proventi è garantito

delle attività derivanti da fenomeni di racket ed usura. Secondo

un altro rapporto di Confesercenti del 2017 il mercato del

credito illegale avrebbe raggiunto un giro d’affari in Italia di

circa 24 miliardi di euro, e coinvolgerebbe circa 200 mila

imprenditori e professionisti del nostro Paese. Un dato in netta

crescita rispetto ai 20 miliardi stimati del 2011, poco prima

della crisi italiana, che riflette l’aumento dei debiti medi

contratti dagli usurati con gli strozzini, passati – ha concluso

De Corato – da 90 mila euro a circa 125 mila”.

Redazione