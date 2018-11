AGGREDITI VIGILI E PERSONALE ATM IN CORSO COMO A MILANO E A CASSANO D’ADDA, ARRESTATO E LIBERO: DE CORATO: SERVE CERTEZZA DELLA PENA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 novembre 2018 – “È inammissibile che persone arrestate

per aver commesso un reato non rimangano in carcere, ma nel giro

di poche ore o giorni siano di nuovo libere. Serve la certezza

della pena”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla

Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato,

commentando la notizia di un cittadino marocchino arrestato a

Cassano D’Adda per aver violato l’obbligo di firma, fermato in

giro con un coltello a serramanico. “Quest’uomo – ha aggiunto –

era stato arrestato in precedenza per aver rubato il

registratore di cassa di una panetteria di Cassano, eppure è

immediatamente tornato nelle condizioni di delinquere. Senza

pene certe i delinquenti andranno avanti a commettere crimini,

consapevoli del fatto che non gli potrà mai succedere nulla, se

non, al massimo, trascorrere qualche giorno dietro alle sbarre.

Non è soltanto a rischio la sicurezza dei cittadini onesti, ma

diventano inutili anche gli sforzi delle forze dell’ordine che,

quotidianamente, svolgono un ottimo lavoro di contrasto alla

criminalità, fermando e arrestando i delinquenti. Dopo questo ed

altri episodi simili – ha concluso l’assessore De Corato – è

evidente che sia necessario rivedere le misure alternative alla

detenzione”.

Inoltre, l’assessore a Sicurezza, Immigrazione e

Polizia locale di Regione Lombardia Riccardo De Corato chiede

una maggiore presenza di agenti di Polizia locale sui mezzi di

superficie e di ripristinare il presidio dei militari su Corso

Como a Milano.

“L’ennesimo episodio da film – commenta l’assessore alla

Sicurezza – quello di ieri su Corso Garibaldi e Corso Como a

Milano, che però, visti gli episodi di cronaca quotidiani, non

sbalordisce più nessuno. Sui mezzi di trasporto, nelle stazioni

e per strada si è raggiunto un alto livello di insicurezza.

Soprattutto in zone come quella di Corso Como”.

AGGREDITI GUARDIA GIURATA ATM E AGENTE POLIZIA – “Ieri mattina

-aggiunge De Corato – è finita in manette con l’accusa di

resistenza a pubblico ufficiale in concorso, una coppia di

fidanzati. I due, infatti, hanno danneggiato la porta di un

bagno pubblico nella stazione di Porta Garibaldi, tentato di

rubare le armi ed aggredito gli agenti di polizia locale e

personale Atm”.

VIGILI SUI MEZZI E MILITARI IN CORSO COMO – “Di fronte alle

continue aggressioni sulle linee Atm – evidenzia l’assessore – è

evidente la necessità di rafforzare la presenza degli agenti di

polizia locale sui mezzi di superficie. È inoltre necessario

ripristinare il presidio con i militari in Corso Como. Una via

ricca di vita notturna in cui sono stati registrati episodi di

aggressione a giovani turisti e dove abbonda lo spaccio. L’area

pertanto non può restare scoperta dal controllo di militari”.