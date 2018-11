Anche a Trezzano sul Naviglio Polizia Locale sul territorio fino alle 24

Anche Trezzano sul Naviglio aderisce al progetto finanziato dalla Regione che prevede servizi serali con interventi di sicurezza urbana, di polizia stradale e amministrativa, con particolare attenzione alla prevenzione relativa allo stato di guida e ai controlli degli esercizi commerciali e in zone sensibili della città

Trezzano sul Naviglio, 9 novembre 2018 – Il Comune di Trezzano sul Naviglio, come altre Amministrazione del territorio, nei giorni scorsi ha sottoscritto con Regione Lombardia l’Accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana da attuare sul territorio dell’area metropolitana di Milano nei mesi di novembre e dicembre 2018. I fondi regionali saranno utilizzati per l’impiego del personale di Polizia locale oltre l’orario di servizio.

Da questa sera e per i prossimi fine settimana del 2018, agenti della Polizia Locale trezzanese e dei Comuni limitrofi effettueranno servizi anche fino alle 24 con interventi di sicurezza urbana, polizia stradale e amministrativa e particolare attenzione alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza, controlli sugli esercizi pubblici e in zone sensibili della città.

“Riprendiamo i servizi serali – spiega Leo Damiani, assessore alla Polizia Locale – in modo da assicurare un controllo maggiore sul territorio anche in orari in cui solitamente i nostri agenti non sarebbero in servizio. Un’ottima iniziativa che ci permetterà di attuare interventi di sicurezza stradale e di controllo delle zone in cui avvengono attività di spaccio di stupefacenti e di prostituzione. Già un anno fa, proprio per arginare il fenomeno, abbiamo chiuso l’area di via Goldoni (ex piazzale Conbipel) e stiamo lavorando anche per rendere inaccessibili le altre zone industriali vicine utilizzate dal traffico notturno”.

“Unire le forze – dichiara il sindaco Fabio Bottero – è molto importante per gli Enti locali soprattutto in tema di sicurezza e controllo del territorio. Fondamentale avere a disposizione fondi che ci permettano di impiegare il nostro personale, abbiamo quindi accolto con molto favore l’intervento della Regione e saremo sempre disponibili ad agire in sinergia con le altre Amministrazioni”.

Redazione