Corsico – Al via la rassegna teatrale “Piccoli incontri”

, 9 novembre 2018. Prenderà il via sabato 10 novembre, la rassegna teatrale per bambini e famiglie “Piccoli incontri”, proposta da Comteatro con il patrocinio dell’amministrazione comunale. (mi-lorenteggio.com) Corsico9 novembre 2018. Prenderà il via domani , la rassegna teatrale per bambini e famiglie “Piccoli incontri”, proposta da Comteatro con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il primo dei tre spettacoli in programma è “Gli eroi della risata”, scritto da Davide del Grosso, di e con Alessandro La Rocca. Pensato per i bambini dai 6 ai 10 anni, verrà rappresentato alle ore 16.30 nel teatro di via Verdi 2.

In scena su un grande schermo scorre la proiezione di una comica degli anni Venti, una carrellata in cui vediamo i grandi comici del cinema muto da Chaplin, Keaton a lloyd. Sorprendentemente, esce dallo schermo e abbandona la pellicola Augusto Tacchetti, classe 1893, attore e comparsa specializzata. Spaesato e confuso si ritrova in un tempo dove il cinema non è più muto, non più bianco nero fatto di gesti silenziosi, fa’ conoscenza con il sonoro e in un viaggio a ritroso incontra i grandi maestri dell’arte comica.