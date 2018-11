Donne, visite senologiche gratuite al Municipio 4 in collaborazione con LILT

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 novembre 2018. “Questo sabato, dalle 10 alle 13 e sabato prossimo, alla stessa ora, presso il palazzo del Municipio 4 di Milano, si terranno due giornate di screening senologico gratuito organizzato in collaborazione con la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Le visite sono su prenotazione obbligatoria (02-22458402 – prevenzione@legatumori.mi.it)”. Lo fa sapere il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi. Nelle scorse settimane, ricorda Bassi, “con LILT abbiamo organizzato sei giornate di informazione e prevenzione oncologica, che si sono svolte nei quartieri di Corvetto e Ponte Lambro, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto delle aree di periferia, nei confronti della malattia e delle buone pratiche da attuare per prevenirla. Un progetto che prosegue in questi fine settimana con le visite mediche gratuite. Siamo molto attenti – aggiunge Bassi – alle tematiche relative al benessere, che cerchiamo di declinare in varie forme, proponendo numerosi cicli di incontri e corsi gratuiti pensati per i vari tipi di utenza: famiglie, giovani, donne, anziani, disabili. Fra pochi giorni, il 25 novembre – conclude il Presidente Bassi – celebreremo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne con una serie di iniziative interessanti, ma crediamo che l’attenzione verso le donne debba esserci anche per i restanti 364 giorni e le occasioni di approfondimento e prevenzione nei confronti di una patologia purtroppo molto diffusa come il tumore al seno, va in questa direzione”.

V.A.