Lissone. L’Arcivescovo Delpini alla celebrazione delle Cresime, informazioni e modalità pass

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 9 novembre 2018 – L’Amministrazione Comunale in accordo con il Comando di Polizia locale ha disposto la gratuità per l’intera giornata di tutti i parcheggi situati in Piazza Giovanni XXIII, Piazza Giulio Fumagalli e via don Minzoni in occasione della Celebrazione eucaristica con amministrazione della Cresima da parte dell’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, in programma per la giornata di sabato 17 novembre.

La sosta negli stalli, utili ad accogliere l’utenza attesa per le celebrazioni in programma alle ore 10.30 e alle ore 15.00 nella Chiesa Prepositurale, sarà consentita esclusivamente ai parenti dei cresimandi in possesso di pass valido per accedere alla funzione religiosa. Copia di tale pass dovrà essere esposto sul parabrezza dell’auto in sosta e potrà essere richiesto dagli agenti di Polizia locale in servizio.

Per favorire l’accesso alla funzione, a partire dalle ore 8.30 sarà interdetto l’accesso a Piazza Giovanni XXIII da via San Carlo; il percorso consigliato per accedere ai parcheggi a sosta libera nelle più immediate vicinanze della Chiesa Prepositurale è quello Via Loreto – Via San Martino o da via Dante.

