Lissone. Viabilità in zona stazione, in arrivo il senso unico in via della Pinacoteca

Cambia la viabilità in zona stazione, dove via della Pinacoteca – strada fronte ingresso lato Binario 1 – diventerà a senso unico per favorire lo scorrimento del traffico anche nelle ore di principale afflusso allo scalo Lissone-Muggiò.

A partire dall’inizio della prossima settimana, l’area sarà interessata da molteplici interventi già programmati dall’Amministrazione Comunale di concerto con la Polizia locale.

Nella giornata di martedì 13 novembre, sarà eseguito il rifacimento di un tratto di pavimentazione all’intersezione fra via della Pinacoteca e via Agostoni con annessa modifica del cordolo del marciapiede, per favorire il transito degli autobus. Dalle 9 alle 15 sarà vietato il transito di tutti i veicoli in via della Pinacoteca, nel tratto compreso da via Guidoni e via Agostoni.

A partire da mercoledì 14 novembre, sarà invece istituito il senso unico – provenendo da via Cappuccina – di via della Pinacoteca. Non sarà più possibile, in uscita da via Elisa Ancona, svoltare a sinistra verso la stazione ferroviaria. Oltre al senso unico, saranno ampliati i marciapiedi situati nelle immediate vicinanze della stazione e sarà spostata la fermata degli autobus che verrà attestata lungo il lato destro di via della Pinacoteca.

