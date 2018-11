MILANO. PIANO QUARTIERI. STANZE TEMATICHE, ESPERTI A DISPOSIZIONE E UNA SCHEDA PER DIRE LA PROPRIA. IN ‘PALIO’ FONDI PER 200 MILIONI DI EURO

Parte il tour del Piano Quartieri che descrive i progetti in corso e quelli futuri. Domenica 11 novembre appuntamento nei Municipi 7, 8 e 9

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 novembre 2018. Cinque stanze tematiche, amministratori ed esperti a disposizione dei cittadini per conoscere le opere che il Comune sta realizzando e realizzerà. E la possibilità di esprimere opinioni e preferenze per contribuire a definire l’utilizzo dei futuri investimenti, pari a 200 milioni di euro.

Parte dai Municipi 7, 8 e 9 il ciclo di incontri che porterà il Piano Quartieri in giro per la città per raccontarne i progetti.

Saranno le scuole ad ospitare i nove appuntamenti. Le prime tre, domenica 11 novembre, saranno la primaria ‘Locatelli’ in via Veglia 82 (per il Municipio 9), la primaria ‘Riccardo Massa’ in via Quarenghi 12 (per il Municipio 8) e la primaria ‘L. Cadorna’ in via Carlo Dolci 5 (per il Municipio 7).

Dalle ore 9,30 alle ore 14 porte aperte ai cittadini per scoprire i dettagli del Piano.

La prima stanza sarà dedicata alle cifre e ai contenuti del Piano Quartieri in generale. Nella seconda si parlerà dei temi della mobilità, del trasporto pubblico, delle piste ciclabili, delle manutenzioni stradali e dell’efficienza energetica. La terza stanza sarà rivolta alla scuola, alle biblioteche e ai musei. La quarta verrà destinata alla casa, agli edifici e agli spazi pubblici, ai mercati coperti. La quinta sarà riservata al verde e allo sport.

Durante il percorso i cittadini potranno dialogare con gli amministratori e con i tecnici del Comune e osservare schemi, dati e mappe sui pannelli allestiti nelle stanze.

Al termine della visita, compilando una scheda, ognuno potrà esprimere opinioni e suggerimenti che contribuiranno a definire l’utilizzo dei futuri investimenti.

Il Piano Quartieri descrive infatti progetti per un investimento complessivo di 1.616,8 milioni di euro: 1.234,5 milioni di euro riguardano opere già definite, in corso o in fase avanzata di progettazione, 382 milioni di euro sono destinati ad opere che devono essere ancora progettate. Di questi, in particolare, una ‘fetta’ di 200 milioni sarà a disposizione di progetti da realizzare nei quartieri e che saranno definiti al termine dei nove appuntamenti.

Redazione