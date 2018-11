Milano. Cani più educati e proprietari più consapevoli con la passeggiata a ‘sei zampe’ del Municipio 4

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 novembre 2018. “Domani, 10 novembre, dalle 10 alle 12 si terrà una nuova iniziativa ‘cinofila’ del Municipio 4: una passeggiata a ‘sei zampe’ organizzata dal Municipio 4 di Milano al parco Forlanini, durante la quale educatori e istruttori cinofili accompagneranno i proprietari e i loro amici ‘pelosi’ per imparare la buona condotta del cane in spazi aperti come parchi e giardini. Come negli incontri precedenti, sarà possibile porre domande e richieste agli ‘specialisti’ per migliorare o correggere eventuali atteggiamenti comportamentali scorretti”. Lo fa sapere il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi, che spiega: “Stiamo investendo molto sulla fruibilità dei nostri spazi verdi. L’obiettivo – illustra l’esponente della Lega – è rendere parchi e giardini sempre più frequentati dalla cittadinanza. Stiamo dando vita a molte iniziative che vanno incontro ai vari tipi di utenza, famiglie e bambini in primis, ma appunto anche i proprietari di cani. Renderli più consapevoli, aiutarli attraverso l’incontro con esperti del settore sull’educazione dell’animale e sulle buona pratiche di comportamento all’interno degli spazi urbani, va proprio nella direzione di un migliore equilibrio e maggiore sicurezza nelle aree versi del territorio”.

Redazione