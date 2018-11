MIRABELLI (PD): IMPRESE DEL NORD NON SI FIDANO DEL GOVERNO, SERVE FORMAZIONE AI GIOVANI E MANOVRA NON VA BENE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 novembre 2018 – «A me colpisce il fatto che al Governo si discuta solo un giorno di ciò che vuole M5S e un giorno di ciò che vuole la Lega con accordi sempre al ribasso mentre non si discute mai degli effetti che questi duelli da Prima Repubblica hanno sui cittadini». Lo ha detto il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente dei senatori PD, intervenendo in Tv alla trasmissione “Aria Pulita” di 7Gold.

«Ogni volta che incontriamo gli imprenditori e le aziende del Nord, ad esempio, ci dicono che ci sarebbe bisogno di un sistema più simile a quello tedesco per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro (cioè in cui i ragazzi impiegano metà del tempo a scuola e metà in azienda) perché si fatica a trovare personale formato adeguatamente e, di conseguenza, devono farsi loro carico della formazione. – ha proseguito Mirabelli – Questa è la lettura del Nord del Paese e, invece, il Governo giallo-verde decide addirittura di togliere le risorse per consentire l’alternanza scuola-lavoro!».

«Allo stesso modo, – ha continuato il senatore PD – ritengo che la manovra del Governo non vada bene ma non perché non piace all’Europa: il problema è che si tratta di una manovra che non va bene per l’Italia, come si vede anche da quanto è già costata ai cittadini. Abbiamo già perso 8 miliardi per lo spread. L’Italia sta chiedendo soldi per poter andare avanti con le misure contenute in questa manovra in debito ma chi presta le risorse non si fida di noi e, quindi, aumentano gli interessi. Oltretutto, non solo non si fidano gli investitori internazionali che devono prestare i soldi all’Italia ma non si fidano più neanche le nostre aziende, come dimostrano i dati Istat e come ha ribadito anche ieri il Presidente di Assolombarda Bonomi: stanno diminuendo del 25% gli ordinativi e si sta riducendo l’occupazione anche al Nord perché le aziende stanno disinvestendo. Vedremo presto l’impatto che tutto questo avrà sul Paese».

Redazione