Trezzano. Cinema, incontri, laboratori al Centro Socio Culturale

Trezzano sul Naviglio, 9 novembre 2018 – La rassegna si chiama “Mercoledì e non solo” e riassume tutta l’attività di animazione culturale proposta e organizzata dal Comune in collaborazione con la cooperativa La Giostra al Centro Socio Culturale “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di via Manzoni.

Pomeriggi di incontro, laboratori sia per adulti che per bambini anche in collaborazione con associazioni del territorio, proiezione di film il sabato pomeriggio, uscite e visite guidate. A queste si aggiungono altre numerose attività che quotidianamente si svolgono al “Socio”, dallo Spazio Gioco per i bambini e le famiglie al primo piano allo Spazio Giovani, dalle lezioni dell’Università della Terza Età fino agli incontri proposti dalle associazioni e, naturalmente, alle attività della biblioteca comunale O. Bego.

“Il Centro Socio Culturale di via Manzoni – dichiara il sindaco Fabio Bottero – è un vero e proprio riferimento culturale e sociale per la nostra città, oltre ad essere la sede del Consiglio comunale (sia degli adulti che dei ragazzi). Un luogo di ritrovo, immerso nel parco Clivia, dove famiglie, ragazzi, anziani trovano sempre occasioni di incontro e crescita culturale”.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 10 novembre alle ore 16, con la proiezione del film “La forma dell’acqua” di Guillermo del Toro. Il film ha vinto il Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia nel 2017 e quattro premi Oscar nel 2018 come miglior film, miglior regia, migliore scenografia e migliore colonna sonora.

Per i bambini dai 6 agli 11 anni, dal 16 novembre “Il dito e la luna. Momenti ‘spaziali’ per bambini”, laboratori e visite guidate organizzati in collaborazione con il Circolo Astrofili Trezzano sul Naviglio: venerdì 16 novembre alle 16.30 “Stella stellina”, laboratorio creativo in collaborazione con lo Spazio Giovani; sabato 17 novembre alle 16 “Laboratorio ludicoscientifico”, con osservazione di microrganismi al microscopio e osservazione della luna al telescopio, con una breve introduzione alla conoscenza del nostro satellite; sabato 1 dicembre alle 15 “Visita alla sezione Spazio del Museo della Scienza e della Tecnologia” di Milano (via San Vittore 41). I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

“Al Centro Socio Culturale – continua l’assessore alle Politiche giovanili e Associazionismo Sandra Volpe – le nostre associazioni sono protagoniste insieme al Servizio di Animazione della vita culturale della nostra città, offrendo alla nostra comunità proposte di qualità che rendono viva la città”.

