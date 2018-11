Trezzano: i 5 stelle fuori dal consiglio comunale, durissimo il Movimento contro la neo transfuga

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 9 novembre 2018 – Ennesimo colpo di scena nel corso dell’ultimo consiglio comunale svoltosi giovedì scorso a Trezzano sul Naviglio.

Questa volta a creare stupore è stata quella che doveva essere una normale surroga ad un consigliere che è mancato nelle scorse settimane e che invece si è rivelato un micidiale colpo basso nei confronti del Movimento 5 Stelle.

La prima dei non eletti del Movimento si è infatti presentata con un foglietto che ha successivamente letto lasciando di ghiaccio non solo i rappresentanti dei 5 Stelle ma anche il pubblico presente.

La signora ha sostanzialmente affermato di non riconoscersi più in quella persona che si era candidata e di conseguenza ha deciso di entrare a far parte del consiglio comunale non come rappresentante dei 5 Stelle ma come indipendente.

Il successivo comunicato dei 5 Stelle ha sottolineato che: “Guido Nani, sino a che la salute lo ha sostenuto è stato l’unico nostro portavoce svolgendo il proprio ruolo con esemplare impegno, competenza e correttezza e proprio per questi non banali motivi non meritava di avere un subentrante come la signora Chiara Crosti”.

Insomma, se la signora non condivideva più i principi che l’avevano indotta a candidarsi per i 5 Stelle, soprattutto alla luce del fatto che a Trezzano c’è un solo rappresentante penta stellato in consiglio comunale, sotto il profilo etico avrebbe dovuto farsi da parte e dare la possibilità ad un altro rappresentante del Movimento di concludere il mandato.

“Ma così non è stato, ha puntualizzato il comunicato, che poi si è concluso con una pesante considerazione: “ Evidentemente parole come “rispetto” o semplicemente “buonsenso” non sono più di questo mondo. Ricordiamo alla Sig.ra Crosti che il seggio che occuperà è la conseguenza del voto dei cittadini che nelle cabine elettorali hanno dato fiducia al Movimento. Fiducia, che ora lei, ha deciso di tradire”.

Un tradimento ponderato? Tra il pubblico non pochi hanno subito sottolineato che la neo consigliera indipendente farà da stampella alla maggioranza di centro sinistra affiancandosi al marito che del Pd è stato sin dal 2014 assessore alla cultura.

Giorgio Villani

