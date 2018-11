2^ EDIZIONE PREMIO #MAISOLI, GALLERA: VOLONTARI SONO EROI SILENZIOSI, IL NOSTRO COMPITO E’ FAR CONOSCERE LORO VALORE

Milano, 10 novembre 2018 – Palazzo Lombardia ha ospitato la

seconda edizione del Premio #MAISoli, istituito dall’assessore

regionale al Welfare, Giulio Gallera, per dare merito al

prezioso lavoro delle numerose Associazioni sanitarie e

sociosanitarie che quotidianamente operano nell’ambito del

Sistema sociosanitario lombardo a supporto dei malati e delle

loro famiglie.

EROI SILENZIOSI – “#MAISoli – ha spiegato l’assessore Gallera –

è un premio che ho voluto fortemente per ringraziare

quell’incredibile esercito del bene fatto di tantissimi uomini e

donne che costantemente e quotidianamente dedicano parte della

loro giornata e delle loro energie per aiutare gli altri. Sono

degli eroi silenziosi, a volte quasi invisibili, e questo premio

è l’occasione per dire grazie a tutti questi volontari e per

dire che con il loro lavoro danno un segnale molto forte, cioè

che nessuno è mai solo nel dolore e che c’è sempre qualcuno che

li aiuta. Oggi vogliamo riconoscere questo valore, perché questo

eccezionale esercito del bene è la parte migliore della Regione

Lombardia”.

PRESENZA SUL TERRITORIO – “La presenza delle associazioni – ha

aggiunto Gallera – è sempre stata una costante nel mio girare

sul territorio e nelle strutture ospedaliere, ecco perché ho

voluto dare un riconoscimento ufficiale ed istituzionale a

queste persone. Ho voluto, inoltre, che questo premio diventasse

un appuntamento fisso, ogni anno, per dare evidenza e

concretezza della costanza del loro lavoro all’interno degli

ospedali”.

MESSAGGIO IMPORTANTE “Questo appuntamento – ha aggiunto – è per

me un momento di grande emozione perché al centro c’è un

messaggio molto importante, cioè che insieme si può superare

meglio il dolore e la malattia. Tenere la mano di un bambino in

un reparto di oncologia, mettere una parrucca per strappare un

sorriso o leggere un giornale ad un anziano in un reparto

ospedaliero, è quello che i volontari fanno ogni giorno per gli

altri ed è un lavoro assolutamente straordinario. Accendere un

riflettore su questi eroi silenziosi è il compito delle

istituzioni, perché sono loro il vero motore di sviluppo del

nostro Paese”.

4 CATEGORIE – Ogni anno, in collaborazione con ASST, IRCCS

pubblici e AREU, è individuata, tra quelle segnalate da ciascun

ente, un’Associazione alla quale assegnare un simbolico

riconoscimento (una targa) per l’attività svolta nel corso

dell’anno all’interno dell’ente stesso. In base all’attività

prevalente le Associazioni sono state suddivise in 4 categorie.

1) CON CHI HA BISOGNO: attività di supporto psicologico e

pratico alla persona e alla famiglia;

2) CON I PIU’ FRAGILI: assistenza continuativa di malati

terminali, anziani o con disturbi mentali, persone in condizioni

di particolari fragilità;

3) CON I BAMBINI: perché anche in ospedale trovino sollievo,

assistenza del paziente pediatrico e della sua famiglia,

umanizzazione dei reparti di pediatria, attività di animazione e

intrattenimento, supporto psicologico al bambino e alla

famiglia;

4) CON LA VITA: per aiutare a vincere la battaglia contro la

malattia, associazioni attive in particolari ambiti clinici con

accompagnamento dei pazienti e delle famiglie.

LA COMMISSIONE VALUTATRICE – “Quest’anno – ha sottolineato

Gallera – abbiamo istituito una Commissione valutatrice esterna

chiamata ad analizzare le schede-attività delle Associazioni. La

Commissione ha visto la rappresentanza della DG Welfare,

Telethon, LILT Milano, Federazione Nazionale Infermieri, e la

testata giornalistica Il Giorno, che ringrazio per la preziosa

collaborazione. La Commissione ha analizzato oltre 120 schede,

giungendo al termine dei lavori alla individuazione di 32

Associazioni (una per ogni ASST/IRCCS pubblico/AREU) alle quali

assegnare in riconoscimento una targa, e di 4 associazioni a cui

assegnare un premo speciale di rilievo regionale consistente

nella realizzazione del video promozionale della loro

associazione, e un premio speciale Il Giorno”.

LA STELE DELLA SOLIDARIETÀ – Per rappresentare simbolicamente il

valore dell’associazionismo sociosanitario, la scultrice Ilaria

Beretta ha realizzato ‘La Stele della Solidarietà’ che ha donato

alla Regione ed è stata posizionata nell’atrio dell’ingresso N2

di Piazza Città di Lombardia. Come già nella prima edizione,

grazie al contributo incondizionato di uno sponsor, anche

quest’anno una riproduzione in miniatura della Stele è stata

donata a tutte le associazioni premiate.

L’evento ha visto la conduzione di Cesare Cadeo e il supporto di

Felipe Beretta. I momenti istituzionali e le premiazioni hanno

fatto da ‘fil rouge’, intervallati da momenti di spettacolo. Ha

concluso la giornata una performance di Giuseppe Giacobazzi.

