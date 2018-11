MERCATO AGRICOLO SONDRIO, SERTORI E ROLFI: NUOVO TASSELLO DELLA RETE LOMBARDA PER AVVICINARE PRODUTTORI E CONSUMATORI

Milano, 10 novembre 2018 – Ieri a Milano, oggi a Sondrio. Cresce

la rete dei mercati agricoli in Lombardia, che mettono a

disposizione dei consumatori i prodotti della filiera corta e

locale, facendo da cinghia di trasmissione diretta tra la

campagna e la città.

ROLFI: LUOGHI DOVE FARE CULTURA ALIMENTARE – “Si tratta di

un’importante iniziativa. Quello inaugurato oggi a Sondrio – ha

spiegato oggi nel corso dell’inaugurazione del nuovo mercato di

Piazzale Bertacchi l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e

Sistemi verdi Fabio Rolfi – è un altro mercato coperto che

arricchisce la rete lombarda. Crescono così i punti di accesso

diretto al cibo, dove il consumatore può incontrare direttamente

il produttore e conoscere cosa c’è dietro il prodotto. Non è

tutto qui. I mercati agricoli coperti sono anche e soprattutto

luoghi dove si fa cultura del cibo e questo è un altro loro

grande merito. Il cibo infatti ha un valore etico e sociale,

perché è tradizione, salute, prevenzione, storia locale e ha

dietro importanti filiere territoriali. Consumando

consapevolmente si fa il bene della collettività”.

NUOVI MERCATI AIUTANO LA RIGENERAZIONE URBANA – A Milano in una

ex carrozzeria, a Sondrio in un ex deposito di bus. “Questi

mercati inoltre – ha sottolineato Rolfi – hanno anche il valore

di posizionarsi all’interno di aree dismesse delle nostre città,

perciò rigenerano spazi urbani che, attraverso una nuova

destinazione, tornano a vivere e vengono rivitalizzati e rimessi

al centro della vita delle comunità. Questo mercato, come gli

altri che si stanno sviluppando in Lombardia e in Italia, deve

diventare un luogo centrale della comunità. E speriamo di

aprirne presto altri in altre città della Lombardia”.

SERTORI: APERTURA NUOVO MERCATO E’ VALORE AGGIUNTO PER SONDRIO –

“Oggi è una giornata importante per il nostro territorio – ha

affermato l’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli

Comuni Massimo Sertori – perché mettiamo a disposizione dei

cittadini un luogo dedicato alla vendita dei prodotti tipici

locali, conosciuti in tutto il mondo e sinonimo di eccellenza.

Non solo. L’apertura del nuovo mercato coperto nel capoluogo è

un valore aggiunto alla città di Sondrio perché che consente di

catalizzare gli interessi di tutta la provincia”.

REGIONE VICINA A CHI LAVORA E PRODUCE LOCALMENTE – “Coltivare un

territorio – ha sottolineato Sertori – significa anche

mantenerlo e le istituzioni devono far sì che i produttori

abbiano tutte le condizioni per poterlo fare e avere i giusti

ritorni economici. Il nostro impegno come Regione – ha concluso

– è proprio quello di stare vicini a chi lavora e produce nella

nostra terra e in questo senso l’attività dell’agricoltura, in

un territorio interamente montano come quello della Provincia di

Sondrio, è una attività importantissima che consente di

preservarlo”.