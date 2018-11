PALAZZO LOMBARDIA APRE AL PUBBLICO DOMENICA 11 CON UN ALLESTIMENTO DEDICATO ALLA FESTA DEL TORRONE DI CREMONA

DOMENICA 11 DALLE 10 ALLE 18 APERTURA DEL ‘BELVEDERE’ REGIONALE

DOMENICA 25 IL PRESIDENTE FONTANA A CREMONA PER LA ‘CHIUSURA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 novembre 2018 – Per far conoscere Cremona e la sua

‘Festa del torrone’ sarà prevista, domenica 11 novembre,

l’apertura eccezionale del Belvedere di Palazzo Lombardia con

una scenografia dedicata alla città del ‘Torrazzo’.

APERTURA STRAORDINARIA DI PALAZZO LOMBARDIA CON RIEVOCAZIONE –

Domenica 11 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, il

Belvedere di Palazzo Lombardia, in Piazza Città di Lombardia a

Milano, sarà aperto al pubblico e allestito con cartonati che

rappresentano alcuni edifici storici di Cremona e immagini

dell’arte liutaria, patrimonio ‘immateriale’ Unesco della città.

I visitatori potranno farsi fotografare accanto a due figuranti,

vestiti con abiti d’epoca, che rievocheranno il matrimonio tra

Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, avvenuto a Cremona il

25 ottobre del 1441. Ai visitatori che saliranno al 39° piano

della sede della Giunta regionale sarà quindi offerto un

assaggio del celebre torrone. Per l’occasione due monitor

proietteranno filmati promozionali della kermesse cremonese,

mentre saranno trasmessi brani musicali della cantante cremonese

Mina. Al nucleo NP, al piano terra di Palazzo Lombardia, sarà

quindi distribuito materiale illustrativo e si potranno

visionare altri video.

Per sottolineare il carattere rinascimentale dell’evento, in

viale Restelli si esibirà infine, dalle 15.30 alle 17.30, un

gruppo di ventidue sbandieratori con coreografie storiche.

MINA, LA ‘TIGRE DI CREMONA’ – La nuova edizione della ‘Festa del

Torrone di Cremona’, in programma dal 17 al 25 novembre nel

centro storico della città, proprio quest’anno celebrerà i 60

anni di carriera di Mina. La popolarissima cantante, conosciuta

anche come ‘La Tigre di Cremona’, sarà al centro di iniziative,

spettacoli, concerti, musical e infiorate che celebreranno la

sua cifra artistica ed evocheranno i suoi straordinari successi

musicali per i quali è nota a livello internazionale.

PRESIDENTE A CHIUSURA MANIFESTAZIONE IL 25 NOVEMBRE – “Questa

manifestazione va nella direzione giusta, ed è una delle

occasioni in cui la tradizione si sposa con il turismo, con

l’imprenditoria e la bellezza del nostro territorio. La

sosteniamo con convinzione e siamo certi sarà un successo”, ha

dichiarato il Presidente Fontana alla presentazione

dell’iniziativa.

“Mi farà molto piacere partecipare – ha proseguito il

presidente, che sarà presente domenica 25 novembre sul palco

allestito in piazza del Comune per la chiusura dell’evento –

perché il torrone è uno dei prodotti storici che vogliamo

conservare, tutelare e promuovere”.

PRODOTTO APPREZZATO IN TUTTO IL MONDO – “La Festa del Torrone è

un evento importante per l’enogastronomia cremonese e lombarda –

ha sottolineato l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e

Moda, Magoni – in grado di valorizzare le eccellenze del

territorio, volano eccezionale per il turismo.

D’altronde ogni località della nostra Lombardia, dalle città

sino ai piccoli borghi, è uno scrigno di gusti e prodotti tipici

di elevata qualità, che rispecchiano perfettamente il lavoro, le

tradizioni e la cultura del saper fare tipicamente lombardo. In

questo contesto così variegato, la città di Cremona non fa

eccezione: il suo torrone è un prodotto apprezzato in tutto il

mondo, un’eccellenza del nostro territorio che permette al ‘made

in Italy’ di essere ancora una volta la scelta preferita per

milioni consumatori in tutto il mondo. Estimatori che amano i

nostri prodotti non solo per il loro gusto e sapore inimitabile,

ma anche e soprattutto per la loro qualità e per la trasparenza

della nostra filiera”.