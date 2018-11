Sicurezza, i milanesi si sentono tranquilli? Un successo il corso di autodifesa ‘piccante’ del Municipio 4 al Corvetto

(mi-lorenteggio.com) “Questa mattina di buonora erano oltre 50 le persone, soprattutto donne (di tutte le età) ad affollare l’aula corsi più grande del nostro palazzo municipale per seguire la prima lezione del siminario gratuito di autodifesa che abbiamo organizzato insieme a US Acli. Tre incontri per apprendere buone pratiche da attuare in caso di aggressione e più in generale per fronteggiare le situazioni di pericolo. E un focus speciale sullo spray anti aggressione al peperoncino, un presidio importante, che però per essere davvero utile va saputo usare nella maniera più appropriata”. Lo fa sapere il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi.

“La massiccia presenza registrata questa mattina – afferma – ha stupito anche me. Da un lato sono felice del risultato, perché vuol dire che abbiamo organizzato un evento appropriato. Ma da un altro – sottolinea l’esponente della Lega – non può che preoccuparmi, sentire così tanti concittadini che escono di casa e frequentano la città con certi timori. Questi riscontri – fa notare – valgono più di tante statistiche. E dovrebbero essere un campanello d’allarme anche Palazzo Marino che, come spesso osservo, almeno per quanto riguarda la Polizia Locale, potrebbe e dovrebbe fare di più. La Giunta Sala – ricorda Bassi – nega anche le poche competenze che il regolamento concede ai Municipi in materia di sicurezza urbana, noi però ci diamo da fare lo stesso. A partire da queste lezioni che fanno informazione e prevenzione sui rischi cui chiunque può andare incontro nella vita di tutti i giorni. Nessun allarmismo – sottolinea il Presidente Bassi – ma diffusione di consapevolezza, soprattutto in periferia. Questo pomeriggio il corso verrà replicato a Rogoredo e altri incontri, sempre in Corvetto e a Rogoredo, si terranno pure nei prossimi due sabati di novembre. Proseguiremo – assicura Bassi – anche nei prossimi mesi su tutto il nostro territorio”.

