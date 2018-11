Cesano Boscone. In Villa Marazzi la mostra fotografica “Vite ai Margini” di Vittorio Scheni

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 11 novembre 2018 – Stamane, presso la Sala delle Carrozze di Villa Marazzi a Cesano Boscone, alla presenza dell’autore, è inaugurata la Mostra Fotografica “Vite ai margini” di Vittorio Scheni, con ingresso libero.

Vite ai margini.

Esperienza con gli zingari Xorakanè nel campo dell’Arrivore a Torino.2001 2006, rivisitata oggi.

Nel dicembre 2001 fui contattato dall’Istituto IRES per svolgere un lavoro fotografico con gli zingari Xorakanè a Torino. Il lavoro è stato pubblicato insieme ad un volume di statistica sui nomadi in Piemonte nel 2005. Dopo cinque anni trascorsi con loro da un punto di vista umano e personale, mi sentii arricchito da quegli sguardi da quei giochi e da quella triste allegria che contraddistingue la vita di ogni zingaro. In fotografia si parla di caccia, indagine ed altri termini che indicano la quasi conquista di un oggetto che si usa a proprio piacimento. Per me questo è stato un lavoro svolto” insieme” a Loro che dopo naturale paura si sono prestati a far vedere la vera vita all’interno di un campo nomadi non tanto distante da quelle belle e ordinate case in cui viviamo. Il concetto di dare è meglio che prendere in fotografia non viene quasi mai valorizzato, ho cercato di scattare e successivamente portare la immagini (che dopo aver sviluppato, scelto i negativi, sono state tutte stampate a mano) in modo che potessero avere un piccolo portfolio.

Dopo 15 anni mi ritrovo a cercarli non avendoli mai dimenticati. Molti di loro sono morti, altri sono diventati adulti e si sono sposati andando ad abitare nelle case popolari,altri ancora si sono trasferiti lasciando perdere le loro tracce, altri sono in carcere.

Con l’aiuto di Vebhia e sua moglie Hanka ho voglia di ritrovarli per rincontrarli e riprenderli adesso. Glielo devo Vittorio Scheni

Nasce a Napoli nel 1963, si trasferisce a Torino nel 1969 dove vive ed esercita come radiologo. Inizia a fotografare da giovane avendo ereditato dal nonno una Rolleyflex 6×6 bioculare. Frequenta un primo corso di fotografia durante il liceo ed un secondo durante l’Università, successivamente, fa conoscenza con lo stampatore in B/N Condemi di Torino che gli insegna i segreti della stampa analogica e con Sergio Solavaggione, fotoreporter de “La Stampa”di Torino condividendo come “raccontare” in fotografia. Scopre il mondo della Fiaf iscrivendosi alla fine del secolo scorso. Partecipa a numerosi concorsi Nazionali ed Internazionali con ottimi risultati. E’ Docente Fiaf dal 2005 portando la propria esperienza presso i Circoli fotografici del Piemonte ed al di fuori , giurato ai concorsi nazionali ed internazionali è inserito nell’albo dei lettori di Portfolio Italia. Già vicepresidente del Circolo fotografico C.R.D.C. di Torino dal 2004 al 2014, responsabile dei vari corsi e workhop presso lo stesso Circolo , si occupa di ricerca e realizzazione di reportage su tematiche sociali collaborando con alcune Onlus. Per motivi di studio comparativo del sistema trattamentale penitenziario e manicomiale ha visitato carceri e manicomi in Ukraina, Nicaragua e Senegal fotografando e realizzando reportage su progetti di solidarietà sociale, ha tenuto lezioni di fotogiornalismo presso importanti Università ( UCA -Managua ).

E’ responsabile del corso di linguaggio dell’immagine fotografica presso il carcere “Lorusso Cotugno”di Torino. Alcune sue immagini fanno parte di mostre permanenti in Italia ed all’estero. Nel 2018 viene nominato “Ricercatore Iconografico” e inserito nell’organico del Dipartimento Social FIAF Svolge attività di tutoraggio presso Circoli fotografici neoformati. Insignito dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) con onorificenze AFI nel 2005 e BFI nel 2010, ha pubblicato alcuni libri fotografici.

*Rom e Sinti in Piemonte Ed.IRES 2005 *Oltre la speranza vivere la realtà: Malati di Althzeimer Ed. LED 2006 *Hotel Managua:Viaggio nel sistema penitenziario del Nicaragua – Ed. ACHAB 2006 *Carcere “Le Nuove”Torino – Ed. NESSUN UOMO E’UN’ISOLA 2007 *Dalla guerra all’amicizia fra Italiani ed Ucraini – Ed NESSUN UOMO E’UN’ISOLA 2009 *Dalla guerra all’amicizia fra Italiani ed Ucraini (VERSIONE IN RUSSO) – Ed NESSUN UOMO E’UN’ISOLA 2010 *CHURECA : Porta dell’inferno, DVD – Ed. NESSUN UOMO E’UN’ISOLA 2011 *FINE PENA MAI: Intervista ad ergastolani DVD – Ed. NESSUN UOMO E’UN’ISOLA 2014

Apertura della Mostra dall’11 al 25 novembre 2018 Venerdì: dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato e Domenica: dalle 10.30 alle 12.30 – dalle 17.00 alle 19.00 Ingresso libero