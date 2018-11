.INAUGURAZIONE CASCINA COTICA, GALLERA: SANITÀ MOTORE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO DEGRADATO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 novembre 2018 – “Sono molto orgoglio di aver

contribuito attraverso la collocazione di servizi sanitari a

Cascina Cotica, alla riqualificazione in un territorio degradato

della nostra città. La rinascita di questo luogo è la prova

concreta dell’attenzione di Regione Lombardia per quest’area e

per la presenza diffusa di servizi, come previsto anche dalla

riforma del sistema sociosanitario lombardo”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio

Gallera in occasione dell’inaugurazione della nuova Cascina

Cotica, struttura rurale ottocentesca sita a Milano in via

Giulio Natta 19, nel cuore del quartiere Gallaratese, che

ospiterà due ex strutture territoriali dedicate alla salute

mentale (CPS)afferenti al Dipartimento di Salute Mentale

Dipendenze-Neuroscienze della Asst Fatebenefratelli-Sacco.

SANITÀ MOTORE RIQUALIFICAZIONE – “Ho iniziato la mia carriera

politica proprio nel quartiere Gallaratese dove vivevo – ha

spiegato Gallera – e vedere il degrado e lo stato di abbandono

in cui versava Cascina Cotica era per me un colpo al cuore. E’

quindi un motivo di grande soddisfazione e orgoglio vedere come

questo luogo sia rinato grazie alla spinta propulsiva della

sanità lombarda e ad una partnership tra le istituzioni: il

Comune di Milano, il mondo della cooperazione e Regione

Lombardia”.

ATTENZIONE TERRITORIO “Oggi a Cascina Cotica – ha concluso

l’assessore – trovano casa due Centri Psico Sociali che

ospiteranno circa 2000 utenti all’anno. Oggi i problemi di

natura psicologica, specie nelle aree urbane, stanno subendo

un’impennata in termini di incidenza e crescita. Avere a Milano

due CPS in un contesto che ospiterà servizi e attività anche di

natura diversa dimostra ancora una volta la grande attenzione di

Regione per i temi legati al territorio e ai bisogni dei

cittadini”.

