L’europarlamentare Evi (M5S) in visita in Valtellina per promuovere la petizione europea che chiede la fine dell’allevamento intensivo con l’uso di gabbie

(mi-lorenteggio.com) Tirano, 11 novembre 2018 – “Ho accolto con grande piacere l’invito del gruppo locale del Movimento 5 Stelle di Tirano (SO) a partecipare al gazebo per la raccolta firme “End the Cage Age”, iniziativa che ho avuto l’onore di lanciare ufficialmente al Parlamento europeo, insieme a oltre 140 associazioni europee, per chiedere la fine dell’uso di gabbie in allevamento, una pratica crudele e non necessaria” afferma Evi “una battaglia di civiltà che mira non solo a tutelare il benessere degli animali ma anche la salute delle persone. Infatti, il fenomeno sempre più preoccupante dell’aumento della resistenza agli antibiotici nell’uomo, è direttamente collegato all’abuso di farmaci e antibiotici in allevamento. Abbandonare l’uso delle gabbie e adottare pratiche più sostenibili sono i primi passi per tutelare la salute di tutti”

Con l’occasione l’europarlamentare Evi ha incontrato anche il comitato per la razionalizzazione delle linee alta tensione in Valtellina. “Queste valli bellissime sono state deturpate dalla costruzione di centinaia di km di tralicci, con la compiacenza della politica che ha letteralmente svenduto il territorio. È ora di fare chiarezza e rispettare gli accordi presi in passato, che prevedevano lo smantellamento di alcune linee. Mi farò certamente portavoce delle preoccupazioni del territorio portando la questione all’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico” afferma Evi.

Redazione