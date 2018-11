OPEN INNOVATION, PIATTAFORMA DIGITALE DI REGIONE LOMBARDIA PREMIATA AL II INTERNATIONAL TRIPLE HELIX SUMMIT DI DUBAI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 novembre 2018 – Open Innovation, la piattaforma

digitale collaborativa di Regione su ricerca e innovazione, è

stata premiata oggi dalla Triple Helix Association nel corso del

II International Triple Helix Summit, in programma dal 10 al 13

novembre 2018 a Dubai. Open Innovation è stata riconosciuta come

la migliore iniziativa a supporto della collaborazione attiva

fra accademia, industria, e pubblica amministrazione.

LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO – La Triple Helix Association è

un’organizzazione internazionale indipendente, presieduta dal

Prof. Henry Etzkowitz, nata nel 1996. L’Associazione ha come

scopo la promozione della ricerca scientifica, dell’innovazione,

della crescita economica e della competitività attraverso la

collaborazione tra università, imprese ed enti pubblici (le tre

eliche). Con il Triple Helix International Medal Award e gli

eventi internazionali organizzati, l’Associazione intende dare

visibilità internazionale alle migliori best practice

individuate in questo ambito.

FONTANA: BEST PRACTICE APPREZZATE A LIVELLO INTERNAZIONALE –

“Sono molto orgoglioso che, ancora una volta – ha affermato il

presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – le best

practice di Regione Lombardia vengano conosciute e apprezzate a

livello internazionale. Ricerca e Innovazione sono pilastri

fondamentali su cui si basa la nostra politica, applicarle per

accrescere la competitività delle nostre imprese è una strategia

vincente. Allo stesso modo – ha proseguito il Governatore- è

strategicamente importante la collaborazione tra pubblica

amministrazione, Università e imprese che, con la piattaforma

Open Innovation, trova piena attuazione. Il riconoscimento

ricevuto oggi conferma che siamo sulla strada giusta perché la

Lombardia continui a confermarsi Regione apripista e modello da

emulare”.

SALA: OPEN INNOVATION STRUMENTO COLLABORATIVO – “La piattaforma

Open Innovation – ha commentato il vicepresidente di Regione

Lombardia e Assessore alla Ricerca, Innovazione, Università,

Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala – che oggi conta

migliaia di iscritti e utenti, è stata attivata più di tre anni

fa dalla Regione per favorire l’ecosistema lombardo

dell’innovazione, promovendo la collaborazione attiva tra tutti

i suoi attori – imprese, enti, atenei.

FAVORIRE RAPPORTO TRA PA E CITTADINI – “Vogliamo favorire un

dialogo costante e trasparente tra Pubblica amministrazione e

cittadini per definire al meglio politiche e interventi, o

ancora incrementare il trasferimento tecnologico dal mondo della

ricerca alle imprese. Questi sono alcuni dei nostri principali

obiettivi rappresentati al meglio da Open Innovation. Un

successo riconosciuto anche a livello mondiale come testimoniato

da questo prezioso riconoscimento. In questi anni – ha concluso

il vicepresidente Sala – la piattaforma ha permesso la creazione

di circa 400 community che hanno favorito la pubblicazione di

informazioni, lo scambio di competenze e centinaia di

manifestazioni di interesse per progetti innovativi. Oltre a

fare informazione su bandi e sui temi relativi a innovazione e

ricerca in ambiti che spaziano dal biomedicale alla blockchain

dall’industria 4.0 all’Internet of things fino al più vasto tema

della digital transformation”.

OPEN 2.0 – Open Innovation ha anche ispirato la diffusione di

Open 2.0, ambiente open source per la creazione di strumenti

collaborativi messo a disposizione gratuitamente da Regione

Lombardia a imprese, pubbliche amministrazioni e associazioni e

informato gli utenti delle proposte di collaborazione

dell’Enterprise Europe Network (EEN), la più grande rete di

servizi europea per le Piccole e Medie Imprese, e delle

opportunità e progetti attivati grazie ai fondi europei. La

piattaforma ha inoltre ospitato diverse challenge di

innovazione, promosso iniziative di Regione Lombardia per la

diffusione di una cultura dell’innovazione, come ad esempio la

Giornata della Ricerca, di cui si è appena svolta la seconda

edizione al Teatro alla Scala di Milano con la consegna del

Premio internazionale ‘Lombardia è ricerca’. Il dialogo costante

con stakeholder e con il più ampio pubblico dei cittadini è

stato portato avanti anche grazie a iniziative di ascolto e

partecipazione come questionari e consultazioni pubbliche on

line.

