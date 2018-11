URBANISTICA. INAUGURATA OGGI CASCINA COTICA DOPO LA RIQUALIFICAZIONE

Da struttura rurale a luogo di socialità e servizi per il quartiere, così rinasce l’area storica nel cuore del Gallaratese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 novembre 2018 – Un’antica cascina milanese in disuso trasformata in luogo di aggregazione e socialità. Torna a vivere Cascina Cotica, la struttura rurale ottocentesca di via Giulio Natta, nel cuore del quartiere Gallaratese.

La cooperativa Delta Ecopolis, che ha vinto il bando di gara del Comune aggiudicandosi il diritto di superficie sull’area per 30 anni, ha ristrutturato e rifunzionalizzato la cascina, insediandovi un poliambulatorio medico, un coworking, aree dedicate alla socialità per giovani e anziani, uno spazio “ScopriCoop” di Coop Lombardia per la valorizzazione conoscenza e degustazione dei prodotti, tre piccoli appartamenti in affitto temporaneo a disposizione di giovani coppie o persone anziane, uno spazio dedicato ai servizi per l’abitare e una grande area a verde con orti e serre fruibili.



La cascina, dichiarata di interesse storico e artistico dalla direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, torna così ad animarsi, diventando uno spazio pubblico per la collettività. Il progetto è stato approvato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano e dalla Commissione Per il Paesaggio.



L’inaugurazione aperta alla città è avvenuta questa mattina alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran e del Presidente di Delta Ecopolis Vincenzo Barbieri.



“La bellezza di una città – dichiara il Sindaco di Milano Giuseppe Sala – sta nel conservare la sue diverse identità senza fermare le grandi trasformazioni. È quello che sta succedendo a Milano dove insieme ai nuovi e bellissimi grattacieli, divenuti simbolo della sua vocazione internazionale, sono state mantenute e recuperate numerose cascine urbane che ne testimoniano invece la tradizione agricola che tuttora sussiste. Cascina Cotica è una di queste e rinasce in un quartiere grande e molto verde come il Gallaratese, diventando luogo di socialità, di servizi e di nuove attività”.



“Il recupero delle cascine rientra nell’ambito della valorizzazione della vocazione agricola della nostra città – sottolinea l’assessore all’Urbanistica e Agricoltura Pierfrancesco Maran -. È un obiettivo che vogliamo continuare a perseguire con determinazione anche attraverso il nuovo Piano di Governo del Territorio, che prevede di vincolare ad attività agricola 3 milioni di metri quadrati di aree, in particolare in prossimità del Parco Agricolo Sud”.



“Vogliamo che Cascina Cotica – spiega Vincenzo Barbieri, Presidente di Delta Ecopolis – diventi un luogo straordinario di relazioni, di erogazione di servizi, di eventi culturali e ricreativi, di momenti formativi. Una struttura rurale che, con la ristrutturazione, viene restituita al territorio e s’inserisce pienamente nel contesto urbano della città policentrica, innovativa e sensibile all’integrazione sociale e culturale”.



A Milano vi sono circa 60 cascine di proprietà comunale pervenute nella disponibilità dell’Amministrazione in seguito a lasciti, donazioni, operazioni di compravendita. Se storicamente l’identità di queste strutture rurali era legata all’abitare, all’agricoltura e all’alimentazione, negli anni recenti si è sviluppata una nuova vocazione di servizio pubblico. Molte strutture sono state recuperate e tenute in vita da soggetti del terzo settore e associazioni di cittadini che al loro interno hanno trovato spazi disponibili e flessibili per ospitare attività sociali e culturali di diverso tipo e servizi per i cittadini: comunità di alloggio e cura, spazi per la cultura, laboratori didattici, luoghi di socialità e tempo libero. La politica di rigenerazione urbana delle cascine in disuso è fortemente incentivata dall’Amministrazione comunale attraverso la stipula di contratti di lunga durata con i soggetti cui vengono affidati gli spazi, in modo da consentire loro di effettuare gli investimenti necessari per il recupero della struttura e la sua rifunzionalizzazione. Tra le ultime strutture rivitalizzate, oltre a Cascina, Cotica, ci sono Cascina Casottello a Porto di Mare e Cascina Sant’Ambrogio a Forlanini.

