BLACK FRIDAY 3 milioni di italiani pronti all’acquisto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 novembre 2018 -Sempre più italiani si stanno preparando per l’evento di e-commerce (e non solo) più atteso: stiamo parlando, ovviamente, del Black Friday. Nonostante si tratti di una “tradizione” americana che ricorre il giorno successivo alla festa del Ringraziamento, la febbre degli sconti concentrati in un solo periodo ha finito per conquistare tutto il mondo e, di conseguenza, anche l’Italia. I dati dello scorso anno

Riportiamo alcune informazioni riguardanti il Black Friday italiano dello scorso anno basandoci sui dati di alcuni professionisti del settore:

· durante la settimana del Black Friday, sono stati ordinati 2 milioni di prodotti sulla piattaforma Amazon.it contro gli 1,1 milioni del 2016

· il sito Trovaprezzi.it ha registrato un aumento di ricerche del +20% rispetto al 2016

· le tre categorie più convenienti del 2017 sono state: giochi ps4, smartwatch e scarpe da corsa (idealo.it) Per comprendere meglio il fenomeno, riportiamo i dati di Eurostat e di ECOMMERCE EUROPE, l’associazione che rappresenta più di 75.000 compagnie che vendono beni e servizi online sul territorio europeo:

· lo scorso anno, la maggior parte delle persone che hanno fatto acquisti online su un periodo di riferimento di 3 mesi hanno pagato tra i 100 e i 500 euro

· i compratori più accaniti appartengono alla fascia di età compresa tra i 25 e i 54 anni

· il 68% degli utenti internet europei ha compiuto acquisti online durante il 2017

· abbigliamento e hi-tech sono le categorie più ricercate durante gli acquisti. Se, da una parte, Black Friday e Cybermonday rappresentano uno strumento utilissimo per acquistare ciò che serve a poco prezzo, dall’altra c’è sempre il rischio di compiere acquisti avventati o, ancora peggio, di ritrovarsi con articoli contraffatti e pericolosi. Redazione