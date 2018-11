CLUSONE (BERGAMO). STANZIATI 1,2 MILIONI PER LA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI

Milano – 12 nov) Regione Lombardia stanzierà 1,2

milioni di euro per cofinanziare gli interventi finalizzati alla

realizzazione della nuova sede della caserma dei Carabinieri di

Clusone, in provincia di Bergamo.

Lo stabilisce una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale

su proposta del presidente Attilio Fontana di concerto con gli

assessori Massimo Sertori (Programmazione negoziata), Riccardo

De Corato (Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione) e Claudia

Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile)

che prevede altresì l’adesione da parte di Regione ad un

apposito Accordo di programma, che verrà definito nei dettagli

entro la fine del 2018, tra Comunità Montana Valle Seriana,

Comunità Montana di Scalve, Comunità Montana dei Laghi

Bergamaschi e Comune di Clusone, portatore d’interesse dei 10

Comuni di riferimento della Stazione di Clusone.

FONTANA: ATTENZIONE PER TERRITORIO E SICUREZZA CITTADINI –

“Confermiamo così – ha detto il presidente Fontana – grande

attenzione per il territorio e per la sicurezza dei cittadini.

Un intervento mirato anche garantire strutture moderne che

rendano più agevole il compito di chi, con grandissima

dedizione, lavora per il nostro bene comune”

I FINANZIAMENTI – A fronte di un importo complessivo di 2,4

milioni di euro, Regione Lombardia finanzia l’Accordo con 1,2

milioni di euro, risorse disponibili sul bilancio finanziario

2019-2021. Della restante parte, 840 mila euro sono messi a

disposizione dalla Comunità Montana Valle Seriana con fondi BIM,

e 360 mila euro dagli altri soggetti sottoscrittori

dell’Accordo.

SICUREZZA CITTADINI INVESTIMENTO PRIORITARIO – “La sicurezza del

cittadino – ha commentato l’assessore Massimo Sertori – è un

investimento che non è quantificabile. Regione Lombardia

aderisce infatti all’Accordo con l’intenzione di garantire nella

realtà di Clusone un presidio sempre attivo, che possa nel

concreto mettere in campo un ampio spettro di azioni di

prevenzione e di contrasto alla criminalità urbana”.

CON ACCORDO DI PROGRAMMA TERRITORIO CONCORRE ALLA SICUREZZA –

Sertori ha inoltre sottolineato che “è significativo che Regione

Lombardia continui nella pianificazione di iniziative

infrastrutturali prioritarie con l’obiettivo di realizzare nuove

sedi per l’accasermamento dei reparti dell’Arma”.

DE CORATO: SICUREZZA AL CENTRO AGENDA REGIONE LOMBARDIA – “Sul

tema sicurezza stiamo procedendo speditamente – ha affermato

l’assessore Riccardo De Corato. E lo abbiamo fatto investendo

somme importanti attraverso vari bandi, quali, ad esempio,

l’acquisto telecamere di video sorveglianza e potenziando le

dotazioni della polizia locale con le body cam. Tantissimi

comuni hanno mostrato grande interesse, e noi, in tempi rapidi

abbiamo chiuso l’istruttoria ed avviato l’iter per il

finanziamento concreto ai vari enti”.

TERZI: SEGNALE IMPORTANTE PER IL TERRITORIO – “Da bergamasca –

ha concluso l’assessore alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi

– ringrazio il presidente Fontana per questa importante

decisione. L’ennesimo segnale di attenzione per tutti coloro che

vivono su questo territorio”.

Redazione