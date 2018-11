CONSIGLIO COMUNALE MILANO: APPROVATO IL PIANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE ​

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 novembre 2018 – Il Consiglio comunale ha approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) con 27 voti a favore su 38 votanti.

Il Piano contiene la programmazione per i prossimi dieci anni della mobilità cittadina. Previsti più trasporto pubblico e metropolitane, più mobilità sostenibile come il bike sharing, l’elettrico, lo scooter sharing, più zone 30, maggiore sicurezza stradale e più accessibilità per tutti.

“Grazie ai consiglieri comunali che oggi hanno votato a favore e in questi mesi si sono impegnati per migliorare il Piano – dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Ambiente -. Grazie anche ai tanti cittadini e alle associazioni che pure hanno contribuito a una stesura più utile per il territorio. Grazie ai dirigenti e funzionari del Comune di Milano e di Amat che hanno fatto il lavoro di elaborazione e al mio collega assessore Pierfrancesco Maran che aveva iniziato il percorso che ha portato al voto di oggi”.

