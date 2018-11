GELICIDIO: 180 MILA EURO A 15 COMUNI E PROVINCIA DI PAVIA PER EMERGENZA DICEMBRE SCORSO

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 12 novembre 2018 – “Ringrazio il collega Pietro Foroni per

l’ennesimo e importante segnale di attenzione verso il nostro

territorio”. Lo dichiarato l’assessore regionale alle Politiche

per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani

commentando l’approvazione della delibera che stanzia 180mila

euro in favore degli enti locali delle zone interessate dal

cosiddetto ‘gelicidio’ che ha colpito l’Oltrepò Pavese tra l’11

e il 12 dicembre del 2017.

SPESE SOSTENUTE PER PRIMA EMERGENZA E DANNI – “Il contributo di

Regione Lombardia – ha concluso Silvia Piani – è volto a

rifondere le richieste di rimborso istruite e validate

dall’Ufficio Territoriale di Pavia, che ringrazio per il lavoro

svolto, per le spese sostenute per la prima emergenza e i

danni”.

Di seguito i contributi concessi ai Comuni e alla Provincia di Pavia, divisi per importo spese di prima emergenza consegnate e ammissibili, e contributo concesso:

Calvignano, 8.174 euro, concessi 8.174 euro;

Cecima, 3.500 euro, concessi 3.500 euro;

Codevilla, 6.344 euro, concessi 6.344 euro;

Fortunago, 23.000 euro, 19.800 concessi euro;

Godiasco Salice Terme, 12.014 euro, concessi 12.014 euro;

Menconico, 6.919 euro, concessi 6.919 euro;

Montecalvo Versiggia, 4.451 euro, concessi 2.600 euro;

Montesegale, 4.129 euro, concessi 2.440 euro;

Ponte Nizza, 4.500 euro, concessi 4.500 euro;

Rivanazzano Terme, 7.503 euro, concessi 6.283 euro;

Ruino, 10.000 euro, concessi 10.000 euro;

Santa Margherita di Staffora, 1.476 euro, concessi 1.476 euro;

Val di Nizza, 5.002 euro, concessi 5.002 euro;

Valverde, 8.003 euro, concessi euro;

Varzi euro, concessi euro;

Provincia di Pavia, 74.000 euro, concessi 64.109 euro;

