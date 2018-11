Milano. Lite tra senzatetto all’Arco della Pace, un morto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 dicembre 2018 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18.00, in Piazza Sempione, davanti ai dazi casellari, per una lite tra due senzatetto extracomunitari, finita a colpi di bicicletta, un clochard di origine tunisine è deceduto, mentre l’altro, che ha tentato di fuggire è stato preso, mentre tentava di allontanarsi dalle forze dell’ordine, intervenute insieme a due ambulanze e un’automedica. In corso le indagini per capire i motivi della lite e per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.