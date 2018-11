Milano. Maratona di lettura @Mercato Lorenteggio Sabato 17 novembre, ore 11 – Via Lorenteggio 177

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 novembre 2018. Book City sbarca a Mercato Lorenteggio con Viaggi intertestuali, la maratona di lettura organizzata dall’associazione culturaleDynamoscopio e dal gruppo di “lettori ad alta voce” The Easy Readers (Doriano Alziati e Marzia Dolci).

Ci sono viaggi che durano momenti, come quelli di “trascurabili felicità” di Francesco Piccolo. O anni, come le odissee dei migranti, di cui parla Fabrizio Gatti nel suo Bilal. O secoli, se si rifette sul proprio passato, come suggerisce di fare Gian Antonio Stella nel suo L’Orda. Questi sono solo alcuni spunti per il reading collettivo che ruoterà intorno proprio alla letteratura di viaggio.

In tutto saranno una quindicina gli scrittori che, per un giorno, si caleranno anche nella parte di lettore, per dare corpo e anima alle parole. Ognuno avrà a disposizione una decina di minuti per presentarsi e leggere il proprio brano. Sarà un modo per conoscerele storie dei libri, ma anche degli autori, del perché e del come hanno deciso di intraprendere il viaggio della scrittura.

Spazio sarà dato anche atesti inediti e alibri di autori emergenti. Come La mia ultima notte a Sharm di Marinella Boccadamo, che racconta di Roberta, milanese cinquantatreenne con un divorzio alle spalle che, dopo aver assistito al funerale della madre, in un freddo giorno d’inverno, sente che deve lasciarsi alle spalle tutto quel gelo e partire, verso il caldo e il sole di Sharm El Sheikh. Un momento più introspettivo arriverà con Angoli di vita, raccolta di poesie di Giovanna Secondulfo.

Si leggeranno alcune pagine di Same same… but diferent – Viaggio (non organizzato) in Indocina di Doriano Alziati, una cronaca di un viaggio che il protagonista fa alla scoperta dei miti del comunismo rappresentati dalla regione Indocinese. Per lo meno alla ricerca delle braci di quei miti che possono essere rimaste ancora accese, o delle loro radici. O de L’Urlo, in cui Roberto Bifracconta la storia di Odino Guerra, un disegnatore di fumetti morto in uno spaventoso incidente stradale e del suo legame con uno dei più famosi e importanti dipinti delle avanguardie artistiche del ‘900.

L’avventura arriva con Di mari e tempeste de Gli Sviaggiatori (Normanna Albertini, Uduvicio Atanagi, Anna Bertini, Viviana Gabrini, Barbara Garlaschelli, Roberta Lepri, Anna Martinenghi, Elena Mearini, Alessandro Morbidelli, Chiara Munda, Elena Maria Poggi, Rafaele Rutigliano, Daniela Scudieri, Ygor Varieschi, Antonella Zanca), tutti autori, più o meno esordienti, che hanno provato a imitare “la donna di vento e di mare”, quella che scende morbidamente in acqua, assistita dal suo angelo custode, quasi che il mare possieda il garbo femminile di chi accoglie e tiene in sé.

Chi vorrà, potrà acquistare i libri direttamente dagli autori. Alla fine della maratona di lettura ci sarà anche la possibilità dipranzare alla Macelleria Da Vito, uno dei punti gastronomici nevralgici di Mercato Lorenteggio.

Redazione