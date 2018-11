QUESTA NOTTE LAVORI IN PIAZZA MISSORI E VIA MAZZINI SU ASFALTO E BINARI DEL TRAM

Milano, 12 novembre 2018 – Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 novembre si svolgeranno in piazza Missori interventi per sistemare l’asfalto ammalorato e riparare uno scambio tranviario in via Mazzini. Sono lavori attesi da tempo e segnalati anche dal Municipio 1.

Nei giorni scorsi i tecnici del Comune di Milano e di Atm, insieme a Polizia locale, hanno definito gli interventi necessari e programmato la loro esecuzione per oggi, lunedì 12 novembre, dalle ore 21 fino alle ore 4 di domani mattina.

Data la tipologia degli interventi e la necessità di sospendere per una sola notte l’esercizio di sei linee di trasporto pubblico, si è deciso di adottare alcuni provvedimenti viabilistici: per i veicoli provenienti da corso Italia in direzione piazza Missori, obbligo di svolta a destra in via Maddalena; per i veicoli che da piazza Missori sono diretti in via Mazzini, obbligo a svoltare in via Gonzaga sul percorso alternativo Gonzaga-Diaz-Giardino; per i veicoli provenienti da via Mazzini in direzione corso di porta Romana, obbligo di proseguire diritto sul percorso alternativo Italia-Maddalena; per i veicoli provenienti da via Mazzini in direzione via Albricci, la svolta a sinistra potrà avvenire al centro di piazza Missori.

Nella planimetria allegata, in rosso le cantierizzazioni e i presbarramenti e in verde i percorsi consentiti/alternativi.

Sul sito di Atm (www.atm.it) è possibile avere maggiori informazioni sulle linee di trasporto pubblico deviate e sui percorsi alternativi.

Pattuglie della Polizia locale saranno presenti sul posto durante l’intera esecuzione degli interventi.