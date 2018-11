SPORT: LOMBARDIA PRIMA REGIONE NELLA CRESCITA DELLE IMPRESE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 novembre 2018 – Sono 22 mila le imprese che si occupano

di sport in Italia. Di queste, 4 mila sono attive in Lombardia.

Il dato emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di

Milano, Monza Brianza e Lodi su dati del registro imprese al

secondo trimestre 2018 confrontati con fine 2017 e fine 2013.

In Lombardia oltre mille imprese promuovono eventi sportivi, le

palestre e i club sportivi sono quasi duemila, 700 i gestori di

impianti, 400 gli organizzatori di corsi sportivi.

In Italia gli addetti sono 42 mila di cui circa 10 mila in

Lombardia. Il volume d’affari è di oltre 3 miliardi in Italia, e

di quasi 1 miliardo in Lombardia.

REGIONE LOMBARDIA GUIDA LA CRESCITA DELLE IMPRESE – Il settore è

cresciuto in Italia più del 25% in quasi cinque anni, da fine

2013 a metà 2018. La Lombardia si è rivelata tra le regioni più

in crescita con un più 27% e 4105 imprese.

Tra le province che guidano la crescita, quella che ha

registrato la migliore performance è quella di Monza e Brianza

(+34%). Seguono Brescia (+26% con 786 imprese), Bergamo (+21%

con 482 imprese) e Varese (+16% con 280 imprese).

MONZA E BRIANZA LEADER – “Sono particolarmente soddisfatta per i

numeri che contraddistinguono la crescita di Monza e della

Brianza – ha commentato l’assessore regionale allo Sport e

Giovani Martina Cambiaghi – territorio che ha dato i natali a

grandi talenti in diverse discipline sportive”.

“Il primato della Lombardia nella crescita delle imprese

sportive – ha proseguito l’assessore Cambiaghi – è frutto delle

politiche già avviate e potenziate dalla nostra Giunta guidata

dal presidente Attilio Fontana”.

SOSTEGNO REGIONE A COMUNI, BANDO DA 8 MILIONI – “Abbiamo deciso

di rispondere con la concretezza che caratterizza la nostra

azione di governo – ha rimarcato Martina Cambiaghi – alle

richieste dei Comuni con il bando da 8 milioni di euro per

contributi a fondo perduto destinati alla realizzazione o alla

ristrutturazione degli impianti sportivi. Con i due milioni

della ‘Dote sport’ sosteniamo le famiglie lombarde in condizioni

economiche meno favorevoli perché non rinuncino ad avvicinare i

propri figli alla pratica sportiva”.

DOTE SPORT, AUMENTO DOMANDE – L’aumento delle domande per la

‘Dote sport’ (19.885 nel 2018 a fronte delle 18.726 del 2017)

conferma il trend evidenziato della Camera di commercio e

fotografa una situazione di forte interesse dei lombardi per lo

sport sia come attività fisica sia come stile di vita.

PIU’ EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE – “Stiamo inoltre per

entrare nel vivo dell’iniziativa ‘A scuola di sport’ – ha detto

ancora Cambiaghi – per potenziare le ore di educazione motoria

nelle scuole primarie, per iniziare a sensibilizzare anche i più

piccoli e i loro genitori sull’importanza della pratica

sportiva”.

Redazione