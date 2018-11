TURISMO. MAGONI: OBIETTIVO FAR DIVENTARE LA LOMBARDIA LA PRIMA META IN ITALIA

PUBBLICATO L’APPROFONDIMENTO SETTIMANALE DI #LOMBARDIASPECIALE

L’INNOVAZIONE E LA CULTURA SONO PRINCIPALI DRIVER NEL BEL PAESE

(mi-lorenteggio.com) – Milano, 12 novembre 2018 – Continua a cresce il turismo in Italia,

trainato dall’innovazione digitale e dall’offerta delle nostre

città d’arte. Ed è la Lombardia a far registrare numeri record.

Nel 2017 sono state 40 milioni le presenze, il 6% in più

rispetto al 2016, e i turisti internazionali sono cresciuti del

61%. Gli arrivi sono stati 16,6 milioni (+7,4% rispetto al 2016

e +56% di turisti internazionali).

Ne parla questa settimana nel suo approfondimento

#LombardiaSpeciale pubblicato sul sito

www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it.

MERCATO ONLINE TRAINA IL SETTORE – I dati elaborati

dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del

Politecnico di Milano parlano di una crescita nel 2018 in Italia

del 2 per cento, per un valore complessivo di 58,3 miliardi di

euro. Una crescita dovuta soprattutto al mercato online, che

solo a livello di acquisti e prenotazioni farà registrare entro

fine anno un +8%, raggiungendo i 14,2 miliardi di euro (24% del

mercato complessivo) e al turismo culturale, che nel 2017 ha

registrato un +4%, degli arrivi, e si conferma come il segmento

di maggior peso del settore, rappresentando il 35,4% del totale

del mercato turistico.

IL TURISMO NELLE CITTA’ D’ARTE – Secondo l’ultimo rapporto

Federculture, il turismo nelle città d’arte, inoltre, continua a

essere il più ricco del comparto: 15,5 miliardi di euro nel 2017

(oltre il 59% della spesa turistica complessiva), più 11,4%

rispetto al 2016. Permangono però grandi differenze

territoriali: le regioni in cui i turisti spendono maggiormente

sono la Lombardia, il Lazio, il Veneto e la Toscana, che

rappresentano il 60% della spesa turistica.

NEL 2017 IN LOMBARDIA 40 MILIONI DI PRESENZE E 16,6 MILIONI DI

ARRIVI – Guardando i numeri della Lombardia, l’Osservatorio

regionale del turismo e dell’attrattività di Polis Lombardia

evidenzia che le presenze turistiche in regione (dati 2017)

hanno raggiunto quota 39.385.960, mentre gli arrivi sono stati

16.557.728, con una permanenza media di 2,38 giorni.

L’incremento delle presenze è stato del 5,9% rispetto al 2016

(oltre 2 milioni di presenze in più) e del 16% nel periodo

2013-2017 (+5,5 milioni), mentre la crescita degli arrivi è

stata del 7,4% rispetto al 2016 e del 21,6% nel quinquennio

2013-2017 (tre milioni di turisti in più).

MAGONI: VALORIZZARE ANCHE PICCOLI BORGHI DI CUI LOMBARDIA È

RICCA – “Sono numeri davvero positivi – ha detto l’assessore

regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni

– che dimostrano per l’ennesima volta l’alto valore attrattivo

della nostra Lombardia, che offre ai visitatori un ventaglio di

proposte turistiche di grande qualità. Dalle città d’arte ai

laghi, dalle montagne alle bellezze naturalistiche ed

ambientali, i nostri territori offrono servizi e strutture di

primo livello, in grado di soddisfare ogni esigenza. Ora è

necessario compiere un ulteriore salto di qualità: in veste di

assessore mi pongo l’obiettivo di valorizzare i piccoli borghi,

vere e proprie perle di cui la Lombardia è ricca. Realtà meno

conosciute ma che racchiudono tesori artistici, culturali,

storici ed enogastronomici di assoluto valore”.

IL TURISTA È UN VIAGGAIATORE CURIOSO – “Oggi il turista – ha

continuato l’assessore – è cambiato, non ambisce più al

cosiddetto pacchetto ‘all inclusive’, ma è un viaggiatore

curioso, che ama scovare e gustare prodotti di nicchia, penso

anche e soprattutto ai sapori delle nostre tradizioni, dal vino

alla gastronomia. Valorizzando dunque i borghi meno noti la

Lombardia potrà davvero diventare la prima meta turistica

d’Italia”.

IL RECORD DI MILANO – Milano ha fatto registrare il maggior

numero di arrivi, 45,6%, risultando addirittura più attrattivo

rispetto all’anno di EXPO2015, seguita dalla provincia di

Brescia con il 17%, anche se è Bergamo a registrare il maggior

incremento (+13,3%) rispetto al 2016. Buone performance anche a

Varese (9,9%) e Monza (9,7%), mentre nel quinquennio 2013-2017

la crescita maggiore si è osservata a Mantova (+36,1%) e Pavia

(34,2%).

Relativamente alle presenze, l’incremento maggiore si è

verificato nella provincia di Monza Brianza, +13,9% rispetto

all’anno precedente e ben del 43,3% rispetto al 2013, seguita da

Bergamo (+11,1% rispetto al 2016 e +30,4% nel quinquennio).

La maggior parte dei turisti sceglie ancora le strutture

alberghiere (84,2% degli arrivi e 73,7% dei pernottamenti),

anche se il ricorso alle strutture ricettive extralberghiere

risulta in costante crescita: nel quinquennio gli arrivi in

strutture extralberghiere sono passati dall’11% al 15,8% e le

presenze dal 22,2% al 26,3%.

AUMENTANO GLI ARRIVI E LE PRESENZE INTERNAZIONALI – Da

segnalare, infine, il costante aumento della componente

internazionale, arrivata a rappresentare il 55,5% degli arrivi

turistici e il 60,9% delle presenze. I numeri di Polis Lombardia

confermano una forte crescita nel quinquennio, con un incremento

del 31,5% per quanto riguarda gli arrivi e del 24,2% per le

presenze.

Nelle province di Como e Brescia oltre il 70% delle presenze

turistiche proviene da paesi esteri (rispettivamente 76,9% e

71,4%). Al contrario la Lombardia meridionale mostra un’elevata

incidenza di italiani: in particolare nella provincia di Pavia

(75,1% di presenze italiane), Lodi (69,8%), Mantova (66,1%) e

Cremona (64,0%)

Per quanto riguarda gli arrivi sono le località turistiche della

provincia di Como ad essere particolarmente attrattive per i

turisti stranieri: il 73,8% degli arrivi nel 2017. Sopra la

media anche Varese (60,9%), Milano (59,0%) e Brescia (56,8%). Al

contrario i territori della bassa Lombardia risultano essere

appannaggio dei turisti italiani: Pavia (76,7% di arrivi

italiani), Mantova (72,9%), Lodi (68,1%) e Cremona (63,6%).

